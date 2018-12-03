Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: Совладелец «Ситимобила»: «Мы исходим из того, что водитель тоже человек»

Совладелец «Ситимобила»: «Мы исходим из того, что водитель тоже человек»

Арам Аракелян рассказывает, как Mail.ru Group стала совладельцем «Ситимобила», как водители могут стать курьерами Delivery Club и как агрегаторы собираются проверять прошлое водителей такси
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Арам Аракелян рассказывает, как Mail.ru Group стала совладельцем «Ситимобила», как водители могут стать курьерами Delivery Club и как агрегаторы собираются проверять прошлое водителей такси

«Ситимобил» до начала 2018 г. был не самым известным игроком на российском рынке такси и уж тем более никогда не рассматривался как серьезный конкурент таким гигантам, как «Яндекс.Такси» или зарубежные Uber или Gett. Но к середине этого года компания стала номером два на ключевом, московском, рынке по числу поездок и сейчас намерена охватить регионы. Как это произошло?

Арам Аракелян начал этот бизнес с братом Оганесом 11 лет назад: от классического небольшого таксопаркового бизнеса они пришли к идее стать посредником между водителем и пассажиром. В отличие от многих подобных стартапов, по словам Аракеляна, до последних лет «Ситимобил» был сверхприбыльным бизнесом. Но ситуация изменилась: сначала ожесточенная ценовая конкуренция между «Яндекс.Такси» и Uber, а затем их слияние и создание лидирующего с большим отрывом от всех остальных на рынке игрока вынудили задуматься о будущем более мелких конкурентов. Совладельцы «Ситимобила» поняли: надо или пытаться конкурировать на равных с гигантом, или искать новые идеи для бизнеса.

Средства для равной конкуренции нашлись у инвесторов: у Mail.ru Group (MRG) Алишера Усманова, его же «Мегафона». Еще одним инвестором стал выходец из Газпромбанка – бывший зампред «Газпром-медиа» Владимир Румянцев. Инвесторы, как говорит Аракелян, не только с деньгами, но и со знаниями помогли «Ситимобилу» уже к середине лета оттеснить со второго места на рынке Москвы Gett. По итогам года выручка компании впервые превысит 1 млрд руб.

– «Ситимобил» до сих пор был в основном московским игроком. Какая сейчас стратегия развития? Вы начали активно искать сотрудников в регионах – Петербурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Перми и др.

– У нас всегда была задача выйти в регионы. До получения инвестиций мы были сосредоточены на московском рынке, так как на нем основная конкуренция за рынок такси.

Первоначально [непосредственно после привлечения инвестиций от MRG и «Мегафона»] у нас были цели по показателям эффективности в рамках стратегии занять второе место на рынке в Москве. Эта задача выполнена, мы уже на втором месте с опережением наших ожиданий, и нужно думать о будущем.

– Во сколько вы сейчас оцениваете свою долю рынка в Москве?

– Мы думаем, что она около 16% в количестве поездок.

– Будете ли вы бороться за первое место? Реально ли это сейчас, учитывая масштаб объединенного бизнеса «Яндекса» и Uber? Или вы будете довольствоваться позицией игрока номер два – сильного, но номер два?

– Игроком номер два нужно быть сильным, иначе им будет кто-то другой. Мы едем по выделенной полосе, но конечного адреса «Площадь Второго Игрока» для себя не видим. Это промежуточный пункт, не оказавшись там, невозможно ехать в сторону первого игрока. Это, конечно, очень амбициозная цель, мы ее не отбрасываем.

– То есть для вас это реалистичный сценарий?

– Да.

– Вы сказали, что первоначальные цели касались эффективности работы на московском рынке. Что это за показатели? Что хромало?

– Не то чтобы что-то хромало. Нужно было нарастить долю рынка. Основной показатель для нас в Москве и сейчас, и в будущем – количество поездок в сутки или за неделю. Нужно было вырасти по этому показателю.

– Сколько сейчас поездок в день у «Ситимобила»?

– За октябрь было 2,4 млн. Мы растем на 20% месяц к месяцу.

– Сколько составила выручка за 2017 г.?

– 318 млн руб. В 2018 г. ожидаем, что выручка превысит 1 млрд руб. Может быть, и существенно превысит – на десятки процентов.

– Из чего сейчас складывается стоимость поездки?

– Наша эффективная комиссия – в районе 15–17% по партнерам и напрямую подключенным водителям. Это наш заработок. Средний чек поездки – в районе 400–430 руб. Тариф стартует от 89 руб. в Москве. Ядро нашего бизнеса – динамическое ценообразование. Какой бы ни был стартовый тариф, он адаптируется к соотношению спроса и предложения в конкретном месте и в конкретное время.

– Подорожание бензина сказалось на цене поездок?

– Нет. Цена на бензин растет давно, по этому параметру цена поездки не очень эластична. Но сейчас цена определяется алгоритмически, с учетом всех возможных факторов, чтобы в моменте максимальное число клиентов могли получить услугу. Если вдруг изменение цены на бензин начнет системно влиять на водителей, мы увидим повышение цены. Пока такого мы не заметили.

По городам и весям

– Как вы отбираете города, в которых экспансия планируется в ближайшее время?

– Пока критерии интуитивные. Это обязательно Петербург и все города-миллионники. Сейчас экспериментируем с городами-спутниками Москвы, думаем про города и немного дальше – не миллионники, с населением от 500 000.

– Условные Тверь, Ярославль?

– Да, мы сейчас запустились в Ярославле. Это также нужно для тестирования нашей технической готовности, апробирования гипотез, по какому пути лучше запускаться в новом городе.

– Первая более отдаленная от столицы цель – Петербург?

– Мы бы хотели, да.

– Когда «Ситимобил» может начать работать там?

– Скорее всего, в 2019 г.

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