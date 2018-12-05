Президент Siemens в России: «Разговоры об уходе Siemens из России – это всего лишь спекуляции»

Александр Либеров о том, как компания готовится к новой программе модернизации теплоэлектростанций, и планах глубокой локализации – турбин и поездов «Ласточка» и «Сапсан»

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Александр Либеров президент Siemens в России, Белоруссии и Центральной Азии Евгений Разумный / Ведомости

Александр Либеров – первый руководитель российского подразделения Siemens родом из России. Он возглавил компанию в октябре в непростые времена для иностранных инвесторов вообще и для Siemens в частности. Компания судилась с ростеховским «Технопромэкспортом» из-за поставок четырех своих газовых турбин в Крым в обход санкций Евросоюза. Турбины изготовило совместное предприятие Siemens и «Силовых машин», которые с января находятся под санкциями. Сразу после того, как разразился скандал, владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов пригрозил выйти из совместного предприятия и запустить собственное производство турбин. Судьба партнерства может решиться до конца года, говорит Либеров в интервью. Но настойчиво подчеркивает, что Siemens намерен развиваться и инвестировать в России в любом случае. Как очевидное доказательство он приводит планы локализации турбин, вагонов и электропоездов.

Сейчас, по словам Либерова, турбина Siemens локализована на 62%. По каким позициям, он перечислил в более подробном разговоре с «Ведомостями». Все они не касаются производства крупных узлов и основных деталей, в частности так называемого горячего тракта. На то чтобы локализовать турбину полностью (а компания думает об этом), Либеров отводит еще около шести лет.

Несмотря на трудности, у Siemens в России есть хорошие новости. Из-за перепроизводства энергетического оборудования глобальная компания сократила мощности в разных местах присутствия, стоял и вопрос о закрытии завода в Санкт-Петербурге («Сименс технологии газовых турбин», то самое СП с «Силовыми машинами»). Но по решению штаб-квартиры предприятие продолжит работать: завод определен как «стратегическое производство для обслуживания российского рынка».

На новом посту Либерову выпало сразу начать работу и по новой стратегии концерна «Видение-2020+». Предыдущая – до 2020 г. – реализована досрочно, объявили в августе руководители глобальной компании. Какие задачи главные в России, Либеров рассказал «Ведомостям».

Локализация – «вопрос не только денег»

– Вы участвуете в обсуждении с российскими властями дорожной карты по локализации энергетического оборудования?

– Siemens очень давно на российском рынке, и по локализации многое уже сделано в предыдущие годы. Мы инвестировали более 1 млрд евро в создание локальных производств. В ближайших планах – локализация газовой турбины SGT5-2000E. Она уже локализована на 62%, но планируем довести до 70% к 2020 г. Это связано с инвестициями, поэтому мы находимся в переговорах по согласованию сроков дальнейшей локализации после 2020 г. в том числе и с отраслевыми министерствами: Минэнергетики, Минпромторгом, Минэкономразвития. Обсуждаем наши планы и надеемся найти понимание со стороны государственных структур, чтобы продолжить инвестировать.

– Директор департамента «Производство энергии и газ» российского подразделения Siemens Олег Титов говорил о возможности довести локализацию турбины до 100% и планах в скором времени инвестировать в это $4 млн. Достаточно ли такой суммы и о каких сроках идет речь?

– 70% реально, как я уже сказал, к 2020 г. Локализация горячего тракта потребует больше времени. По нашим оценкам, к концу 2024 г. турбину можно локализовать полностью.

– Как вы расцениваете заявление Алексея Мордашова, что «Силовые машины» могут заменить турбины Siemens, насколько оно обоснованно?

– Запуск собственного производства больших турбин занимает много времени, даже если есть какие-то наработки. Это может занять от пяти до семи лет и требует достаточно серьезных инвестиций.