Президент НЛМК: «Мы станем лучшей металлургической компанией в мире»

Григорий Федоришин в интервью «Ведомостям» рассказывает о новой стратегии компании и о том, каким видит будущее сталелитейной отрасли

Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Григорий Федоришин: Сталь можно улучшить или испортить сотнями различных способов

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Президент НЛМК Григорий Федоришин Евгений Разумный / Ведомости

В 11.35 в лондонском Corinthia Hotel начался день стратегии НЛМК, на котором топ-менеджеры компании представят инвесторам – их на встрече около 70 – «Стратегию 2022». Выполнение предыдущей, пятилетней, стратегии компания завершила в 2018 г.

Незадолго до презентации в Лондоне «Стратегии 2022» президент НЛМК Григорий Федоришин рассказал «Ведомостям» о главных ее целях.

Федоришин, пришедший в НЛМК семь лет назад и последний год возглавляющий группу, отмечает, что на самом деле связан с ней добрых полтора десятка лет: когда он работал в консалтинге, металлургический комбинат Владимира Лисина в 2003 г. стал его клиентом. Президент НЛМК считает ее лучшей металлургической компанией России, но амбиции простираются дальше: он верит, что в следующие 15 лет получится стать лучшими в мире.

– Как завершился для компании 2018 год?

– Самое главное – компания реализовала пятилетнюю стратегию, озвученную в 2014 г. Основные цели, которые мы перед собой поставили, достигнуты.

Конечно, в 2018 г. был очень хороший рынок, он нас поддержал, поддержал всех металлургов. Но в тех результатах, которые мы показали, большой вес именно управляемых усилий, не зависящих от рынка. EBITDA за 2018 г. составила $3,6 млрд, из них эффект стратегии – $1,3 млрд.

– Что это за усилия? Повышение операционной эффективности?

– Это наша работа по двум большим направлениям. Первое – повышение операционной эффективности, второе – инвестиционная программа. Была реализована огромная программа по повышению операционной эффективности. Это критичный фактор для отрасли: быть конкурентоспособным по себестоимости производства.

Начиная с 2000 г. компания много инвестировала в развитие производственных мощностей, удвоила производство стали. Научиться эффективно управлять этими мощностями – это и была наша задача в предыдущие пять лет.

НЛМК – большой организм, производящий 17 млн т стали в год. Возможности оптимизации есть по всей цепочке создания стоимости: от более эффективного использования сырья в доменных печах до производства проката. Самый большой инвестиционный проект, который мы реализовали в рамках стратегии, – строительство фабрики железорудных окатышей на Стойленском ГОКе. В результате мы получили 100%-ную обеспеченность собственным железорудным сырьем. Это был очень важный для нас проект, так как вертикальная интеграция – одно из наших основных конкурентных преимуществ.

– А что с обеспеченностью углем?

– По углю мы выбрали другую стратегию. У нас собственные коксохимические мощности, но собственной добычи нет, мы покупаем уголь на рынке. Нам комфортно так работать, так как в России профицит угля. Единственная проблема – дефицитные марки, которые стоят дорого и предложение которых на российском рынке ограничено. Мы работаем над тем, чтобы сократить потребление таких марок. Для этого мы совершенствуем технологии доменного и коксохимического производства. Преимущество такой стратегии в том, что нет необходимости существенных инвестиций в добычу, не нужно входить в новый для нас вид деятельности.

Григорий Федоришин президент, председатель правления группы НЛМК Родился в 1979 г. в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве России. Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD (Франция, Сингапур)

2001 работал в PricewaterhouseCoopers, последняя должность – директор практики по реструктуризации бизнеса

2009 менеджер по инвестиционным проектам инвестиционной компании «Либра капитал» (Москва)

2011 директор по стратегическому развитию ОАО «НЛМК»

2013 вице-президент по финансам группы НЛМК

2016 возглавил дивизион «Сортовой прокат Россия» группы НЛМК

2017 с марта старший вице-президент – заместитель председателя правления группы НЛМК

2018 с марта президент, председатель правления группы НЛМК

– Какие задачи новой стратегии вы считаете основными?

– Компания создала сильную платформу, на которой можно дальше развивать бизнес. Мы эффективны по затратам, финансово устойчивы, имеем возможности роста на всех наших площадках, внедряем лучшие практики во всех производственных процессах. НЛМК готов к следующему этапу развития.

С такого высокого старта, с одной стороны, тяжело быстро расти, с другой – высокая планка дает шанс трансформировать компанию, перевести ее на качественно другой уровень. Поэтому на следующие годы мы ставим агрессивные цели.

Повышение операционной эффективности, умный рост производства, усиление качества продуктового портфеля – эти три цели связаны и защищают друг друга.

Предыдущие пять лет мы активно занимались операционной эффективностью. В какой-то момент стало понятно, что мы расшили множество узких мест и, если мы сделаем относительно небольшие инвестиции в оставшиеся, уже можно совершить качественный скачок. Поэтому мы планируем увеличить производство стали на НЛМК на 1 млн т в год, с 13,2 млн до 14,2 млн т (только на площадке в Липецке, без учета других производств. – «Ведомости»). Это большой рост, учитывая, что он достигается без строительства новых, а только благодаря оптимизации существующих мощностей.

Дальше возникает закономерный вопрос: что делать с этим миллионом тонн, как он может быть продан? В виде слябов? Возможно. Но хотелось бы продавать его в виде продуктов с высокой добавленной стоимостью и защитить таким образом эту новую сталь от рыночных рисков. Поэтому мы проанализировали возможности развития в конечных переделах, изучили быстрорастущие и высокомаржинальные сегменты.