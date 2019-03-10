Гендиректор Бюро по туризму Азербайджана: эта страна больше уникальный опыт, чем массовый туризм

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Флориан Зенгстшмид Андрей Гордеев / Ведомости

По прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), к 2028 г. Азербайджан станет первой страной СНГ по росту доходов от туризма – на 6,2% в год. Это позволит стране заработать 18,2 млрд манатов (около $10,6 млрд) – в два раза больше, чем доход в 2017 г. в 9 млрд манатов ($5,6 млрд). Если благоприятные прогнозы WTTC сбудутся, то отрасль будет давать в казну почти пятую часть дохода – 19,3% ВВП.

Руководство страны значимость индустрии понимает и с прошлого года отдало управление ею отдельной структуре – государственному агентству по туризму (прежде отраслью занималось министерство культуры и туризма). По статусу госагентство идентично министерству, но переход в статус агентства позволил упростить бюрократические процедуры и ускорить процесс решений и их реализацию, объясняет Флориан Зенгстшмид, генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана – дочерней структуры агентства, которая занимается продвижением страны как туристического направления.

Посвятивший туризму больше 20 лет карьеры, Зенгстшмид первую руководящую должность получил в России. Здесь он начал изучать весь регион СНГ и набирался не только управленческого опыта, но и совершенствовал русский язык – интервью «Ведомостям» австриец Зенгстшмид дает на смеси русского и английского.

– Россия – одна из первых стран в вашем резюме, вы начали здесь работать еще в 1999 г. Как так сложилось?

– Мне было 25 лет, я работал в Бюро по туризму Австрии – был назначен региональным директором по России и странам СНГ. Переезд в Москву всегда был моей мечтой, мне повезло, что она исполнилась так скоро.

– Не было страшно? Москва тогда была совсем другая, очень отличалась от Европы, даже поймать такси было приключением.

– Нет, страшно точно не было. Когда вам 25 и вы уезжаете за границу, то попадаете в совершенно новую среду: некогда было бояться, все силы ушли на то, чтобы освоиться на новом месте. Но уже через два-три месяца Москва стала моей! Что же касается такси, то благодаря ему я по-настоящему заговорил по-русски. Я учил русский в школе, но выучил его, потому что каждый день утром брал такси и от разных таксистов я каждый день узнавал новые слова и выражения. В моем офисе многие сотрудники по образованию были филологами, и они удивлялись моему отличному русскому.

– А в Азербайджане вы как оказались?

– С 1999 г. я проработал в России четыре года и в это же время начал путешествовать по другим странам СНГ – Азербайджану, Грузии. Позже на протяжении всей карьеры я периодически возвращался в Кавказский регион, работая в разных должностях.

В 2012 г. я работал в Грузии, а затем в управлении по туризму Евросоюза меня попросили взять проект в Азербайджане. В то время туризмом в Азербайджане занималось министерство культуры и туризма, я поработал с ними, и по завершении нашего проекта они попросили меня остаться и возглавить Бюро по туризму Азербайджана. И я согласился: я все больше и больше увлекался туризмом в Азербайджане, и эта страна стала моим вторым домом. На самом деле жизнь в Азербайджане не так сильно отличается от Австрии: страны почти одного размера, Баку тоже сопоставим по размеру с Веной, и там и там горы... Правда, у нас в Австрии нет моря, нет грязевых вулканов. Словом, я очень быстро начал чувствовать себя как дома. Конечно, очень сильно помогло то, что я говорю по-русски, это очень важно, без языка было бы намного труднее. Хотя сейчас языковой барьер чувствуется меньше, все больше молодых людей говорят по-английски, но в начале работы русский язык мне очень помог.

– Сразу согласились? Все же большая индустрия, ответственная должность...

– До этого у меня уже был большой опыт работы, в Австрийском офисе по туризму я работал долго и на самых разных должностях, в структурах ООН и Европейского союза работал на туристических проектах во Вьетнаме, Бутане, Эстонии, Греции. В определенный момент жизни вы спрашиваете себя: «Что еще я могу сделать?» Мне всегда нужны волнение и вызов, нужны ситуации, где ты доказываешь, что можешь что-то делать. В этом смысле мне мало просто написать отчет или проконсультировать, мне нравится брать ответственность за проблему, которую я взялся решать. Да, задача [развития туризма в Азербайджане] действительно большая, но я не один, за последние девять месяцев удалось создать замечательную команду.