Гендиректор «Свезы»: Смотрим на все, что можно производить из древесины

Анатолий Фришман рассказывает, как «Свеза» Алексея Мордашова стала крупнейшим в мире производителем березовой фанеры и зачем ей понадобился целлюлозный комбинат

Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: Анатолий Фришман: «Свеза» смотрит на все, что можно производить из древесины

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Анатолий Фришман, генеральный директор «Свезы» Максим Стулов / Ведомости

Алексей Мордашов, чье состояние Forbes оценивает в $20,5 млрд, входит в пятерку богатейших россиян. Основной источник доходов связан с «Северсталью», но интересы не ограничиваются металлургией и горнодобывающей промышленностью. Список компаний, где его «Севергрупп» прямо или косвенно владеет долями, довольно обширен: от «Силовых машин» и «Утконоса» до «CTC Media» и Tele2 Russia. С 2000 г. в портфеле бизнесмена присутствует и лесопромышленная компания «Свеза».

Новый для Мордашова бизнес начинался с двух фанерных заводов в Санкт-Петербурге и Костроме, а сейчас «Свеза» – крупнейший в мире производитель фанеры из березы, включающий семь комбинатов с общей выручкой более 40 млрд руб. Впрочем, бизнесмен не считает это достаточным. «Лес, как показывает мировой опыт, оказывается очень эффективным, когда есть комплексная переработка. Но у нас есть только производство фанеры», – говорил он еще в 2002 г. В 2007 г. «Свеза» договорилась о создании СП с финской UPM-Kymmene. Партнеры сообщили тогда о планах инвестировать $1,2 млрд (без учета расходов на инфраструктуру), чтобы с 2011 г. выпускать в Вологодской области 800 000 т целлюлозы, 450 000 куб. м плит OSB и 300 000 куб. м пиломатериалов в год. Проект не был реализован – у UPM-Kymmene изменилась стратегия. Но сама «Свеза» от идеи построить целлюлозный комбинат не отказалась. Гендиректор «Свезы» Анатолий Фришман поделился с «Ведомостями» планами, как теперь будет превращать фанерную компанию в комплексного переработчика леса.

– Группа «Свеза» создавалась за счет приобретения фанерных заводов. Почему был выбран такой подход, а не строительство предприятий с нуля?

– Приобретение активов позволяет быстрее выйти на рынок, понять клиента, получить необходимые компетенции. На тот момент это был оптимальный для компании вариант.

– Как вы отбирали активы, сколько потратили на их покупку?

– Подбор активов всегда непростой процесс. Нужно оценивать целый комплекс факторов. Важно понимать текущее состояние того или иного завода – продуктовый портфель, уровень компетенций, техническое состояние, сырьевое обеспечение и проч. И его потенциал – возможность роста, модернизации, изменения продуктового портфеля, улучшения качества взаимодействия с клиентами.

– Какой вы применяли фильтр? Например, завод должен располагаться в определенном регионе, иметь мощность «не менее» и проч.

– Что касается географии, нам было важно, чтобы актив находился в так называемом березовом поясе – в климатических зонах, где есть береза, пригодная для производства фанеры. И если вы посмотрите на расположение наших комбинатов, то все они как раз расположены в березовом поясе – от Санкт-Петербурга до Тюмени. Относительно других фильтров единого подхода нет, всегда нужна комплексная оценка.

Суммировать все вложения в активы достаточно сложно: семь комбинатов приобретались в течение 20 с лишним лет, это длительный период. Плюс все они были в разном состоянии.

– Сейчас на рынке подобные заводы сколько стоят?

– Диапазон цен большой, но они измеряются десятками миллиардов рублей. Стоимость завода может очень сильно отличаться в зависимости от времени, состояния рынка.

– А вы покупали комбинаты, когда рынок был неблагоприятным?

– В разные периоды.

– В каком состоянии вы брали заводы? И много ли вложили в их модернизацию, расширение мощностей?

– Многим комбинатам больше 100 лет. Для некоторых это был плюс: есть экспертиза, клиенты, качество. Минус – в состоянии инфраструктуры. Некоторые комбинаты, как наше последнее приобретение – Тюменский фанерный завод, – практически новые. При этом группа ежегодно вкладывала около 1–2 млрд руб. в поддержание активов. В последнее время мы решили ускориться. Серьезно модернизируем все свое производство, расширяем мощности, осваиваем выпуск новой продукции, повышаем качество, улучшаем условия труда и проч. И вкладываемся в обновление энергомощностей – строим мини-ТЭЦ. В итоге в последние три года инвестиции выросли примерно до 10 млрд руб. в год.

– Мини-ТЭЦ для вас очень важны?