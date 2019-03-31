Руководитель Polymetal: «Отказ от тимбилдинга и брейнсторминга экономит огромное количество времени»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal Евгений Егров / для Ведомостей

Главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис старается побольше думать о «вечных вещах», о долгосрочной стратегии, а не о текущей финансовой прибыли. Возможно, поэтому с текущей прибылью у компании тоже все неплохо. Новый проект – строительство второго Амурского гидрометаллургического комбината – компания будет финансировать из денежного потока от операционной деятельности: это $431 млн с 2019 до 2023 г. Комбинат будет работать по той же экологичной технологии, что и первый, построенный в Амурске в 2012 г. Ставку на автоклав компания сделала еще в 2008 г., а теперь Несис предсказывает, что через 10 лет обжиг с его вредными выбросами в атмосферу вообще не будет применяться в металлургии. «Мы должны опередить время», – говорил он в интервью «Ведомостям» полтора года назад.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и второй – золота, Виталий Несис возглавляет компанию, которую в 1995 г. создал его брат, миллиардер Александр Несис, с 2003 г. (тогда – ОАО «Полиметалл»).

На столе в офисе Несиса в Санкт-Петербурге две доски – го и шахматы. Известно, что из этих двух интеллектуальных игр хозяин кабинета предпочитает го.

– Почему вы любите го больше шахмат?

– Первая и главная причина в том, что целью шахмат является уничтожение соперника. Цель го – завоевание территории. Конечно, при ее захвате тоже придется повоевать, но задача – не истребить соперника, а превзойти его в присвоении ценностей. Это созидательная задача. Кроме того, в го на разных концах доски в начале партии может разворачиваться несколько изолированных битв. Прелесть в том, что со временем они начинают влиять друг на друга. И ты понимаешь: чтобы выиграть, нужна не только тактика в каждой конкретной схватке, но и стратегия. Го – стратегическая игра, шахматы – тактическая.

– Это экстраполируется на подходы к бизнесу?

– Конечно. И разница очень четко прослеживается в западной и восточной управленческой философии. Это не только горизонт планирования, это глубинная установка на стратегическую цель: уничтожить конкурента или превзойти его в созидании.

– И что является конечной целью Polymetal?

– Точно не доминировать на рынке или стать крупнейшим игроком. Наша задача – стать лучшей компанией. И – пусть громко сказано – нести пользу обществу. Организация с горизонтом планирования в десятки лет не имеет права формировать смысл существования на основании текущей финансовой прибыли. Это неизбежно приведет к поражению. Нужно думать о вечных вещах. Если компания успешно достигает глобальных, долгосрочных целей, тогда счастливы сотрудники, довольны потребители и поставщики, удовлетворены государство и местные сообщества. В итоге можно рассчитывать на существенные и стабильные дивиденды. Но если кто-то из участников бизнес-процесса, несмотря на вашу прибыльность, остается в обиде, то в долгосрочном плане неизбежно разрушение стоимости.

Это, кстати, одна из стратегических концепций го, которая на японском называется «аджи» – «вкус». Иногда после розыгрыша последовательности ходов остается некое послевкусие, т. е. у игроков есть возможность вернуться к позиции и извлечь из нее что-то полезное для себя или нанести ущерб сопернику. Для меня лично и для Polymetal в целом очень важно при выстраивании стратегии бизнеса и ее реализации не оставлять дурного послевкусия.

«Недостаточно платить достойную зарплату»

– Вы сказали о сотрудниках, о счастье которых компания должна заботиться. Недавно были волнения вахтовиков на предприятиях «Золота Камчатки».

– Слово-то какое – «волнения». Это преувеличение. По-моему, был рядовой конфликт.