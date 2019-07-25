Председатель совета директоров «Ротека»: «В зоне, где мы работаем, стагнации нет»

Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Михаил Лифшиц: В зоне, где работает «Ротек», стагнации нет

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Михаил Лифшиц, председатель совета директоров «Ротека» Максим Стулов / Ведомости

Уральский турбинный завод (УТЗ) промышленного холдинга «Ротек» – один из крупнейших в России производителей паровых турбин. Сейчас турбинами УТЗ оборудованы ТЭЦ всех крупных городов России и бывшего СССР. Также «Ротек» занимается сервисом газовых турбин, диагностикой энергетического оборудования и пытается запустить в небо самолет на солнечных панелях для кругосветного путешествия. «Чтобы возникло что-то сумасшедшее, должна накопиться критическая масса», – уверен председатель совета директоров «Ротека» Михаил Лифшиц. Увлеченный инженер, пилот и коллекционер холодного оружия, во время интервью с «Ведомостями» он чертил схемы строящихся мусорных ТЭС, для которых УТЗ разработал и выпустил новые турбины, показывал образцы солнечных панелей и фотографии из путешествий в экзотические страны. У него в запасе много смелых и выразительных идей: обеспечить зеленым электричеством заказник амурских тигров и покрыть солнечными панелями крыши российских домов. Не все проекты получились: производство биополимеров, анонсированное в 2013 г., так и не было запущено. Но Лифшиц уверяет, что от проекта не отказались: «Если будет готовность рынка, мы будем рядом».

В 2018 г. «Ротек» и связанные с ним компании столкнулись с новыми вызовами. Основной акционер холдинга – группа «Ренова» и ее владелец Виктор Вексельберг попали под американские санкции. Чтобы обезопасить «дочек», «Ренова» снизила до 49% долю в УТЗ и до 46% – в компании «Хевел», в которой Лифшиц входит в совет директоров. Ни одно из управляемых Лифшицем предприятий не попало под санкции. Но в банках и компаниях-партнерах все равно стали относиться к холдингу с большей осторожностью.

Вексельберг умеет не мешать

– Санкции в отношении Виктора Вексельберга и «Реновы» повлияли на работу УТЗ, на «Ротек»? Чувствуется это в производственном процессе, настроении в компании?

– Это чувствуется в другом. В банках работают люди. У них есть свои приоритеты, чувство самосохранения. Когда у сотрудника банка есть возможность не работать с той средой, которую он ощущает токсичной, он предпочитает этого не делать. Ни одно из наших предприятий не входит в санкционные списки. Но банковские клерки перестраховываются. Та же история со сложными продуктами. У нас было четыре интересных проекта – с тремя американскими компаниями и одной европейской. Остался один. Хотя они понимают, что мы не под санкциями. Когда люди выстраивают производственную кооперацию, они хотят видеть горизонт планирования. У них возникает мысль: а что произойдет завтра? Я не скажу, что что-то обрушилось, но обстановка стала, безусловно, сложнее.

– После смены акционеров турбинного завода ситуация изменилась? Стало выше доверие? (В августе 2018 г. Лифшиц приобрел 10% акций УТЗ из пакета, который продавала «Ренова», его пакет вырос до 20%. Еще 15% купило ООО «Легаси медиа», а оставшиеся 16% – предприниматель Евгений Белов.)

– Доверие всегда было и есть. Но есть и оценка рисков контрагентом. В любой компании есть аудиторы, советники, которые субъективно определяют допустимый уровень риска. Речь о доверии ни разу не шла.

– Фактически влияние «Реновы» на холдинг осталось неизменным?

– Если вы купите акции Philip Morris, вы будете влиять на управление компанией? Я, наверное, потому здесь и работаю, что у Виктора Феликсовича есть такая способность – не мешать. Стратегию развития, бюджет компании определяет совет директоров. А он состоит из людей, которые принимают решения сами.

– «Коммерсантъ» писал, что УТЗ или «Хевел» могут быть включены в сделку по слиянию «Т-плюса» (входит в «Ренову») и «Газпром энергохолдинга». С вами такой вариант обсуждался?

– Ни разу. Не было в планах, не планировалось, не прогнозировалось.

– По данным СМИ, «Ренова» направляла в правительство список мер поддержки для своих активов, в том числе просила гарантировать контракты на свое оборудование.