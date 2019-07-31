Гендиректор «Алросы»: «Спрос на алмазы начнет восстанавливаться осенью»

Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Сергей Иванов: У «Алросы» есть база на 30 лет работы

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Сергей Иванов возглавил крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию «Алроса» в марте 2017-го. Через несколько месяцев произошла серьезная авария на руднике «Мир», который обеспечивал 8% добычи компании, затопленные на руднике запасы оцениваются в 42 млн каратов. Рассматриваются разные варианты его восстановления, но «Алроса» уже сейчас пошла на инвестиции, которые специалистам компании представляются необходимыми в любом случае. Иванов подчеркивает, что «рудник уникальный» и «экономика проекта будет очень хорошая», добыча может начаться в 2030-е гг. Сейчас «Алроса» планирует незначительно увеличивать добычу – ровно в соответствии с конъюнктурой рынка. Запасы «Алросы», по словам Иванова, больше, чем «у всех конкурентов, вместе взятых», но, не забывая о будущем, компания ведет разведку в родной Якутии и расширяет присутствие в Африке.

Производим много, потребляем мало

– Россия – крупнейший в мире производитель сырья для бриллиантов, но вот высоким потреблением похвастаться не может. Есть ли перспективы для роста потребления?

– К сожалению, сегодня российский рынок ювелирных изделий не входит даже в десятку крупнейших мировых, и в ближайшие годы едва ли что-то изменится. Ювелирные украшения – не предмет первой необходимости, а располагаемые доходы российских семей не растут.

Крупнейшим рынком потребления ювелирной продукции остаются США. Второй по размеру рынок – Китай. Хорошими темпами развивается Индия – там сильные традиции дарения украшений с бриллиантами. Есть, конечно, своя специфика с точки зрения качества продукции и среднего чека, но в целом рынок очень перспективный. Как и в Китае, средний класс в Индии будет расти, несмотря на все торговые ограничения. И рынок сбыта ювелирной продукции будет расти следом. Европейский рынок стагнирует, японский – стабилен, Ближнего Востока – очень волатильный, так как зависит от цен на нефть.

– Не так давно вы начали продавать бриллианты в России через private banking. На кого ориентирована эта программа?

– Как человек, который раньше курировал это направление в российских банках, я даже не ожидал такого интереса к бриллиантам из сырья «Алросы» со стороны российских клиентов. Часть из них заинтересована в приобретении качественных бриллиантов с гарантированным происхождением, от производителя – для последующего изготовления ювелирного изделия на заказ. Даже среди моих знакомых оказалось много таких людей. Они не хотят переплачивать за ювелирный бренд, но хотят при этом иметь высококачественное и эксклюзивное ювелирное изделие.

Еще часть клиентов – это те, кто стремится диверсифицировать свои вклады, для них это альтернативное вложение, и мы видим таких, кто приобретает бриллианты и держит их в банковских ячейках.

Направление интересное, но пока не такое масштабное, чтобы стать существенной частью нашего бизнеса. Мы просто даем клиентам возможность приобретать уникальные бриллианты, до того как они попадают на отраслевой профессиональный рынок.

Это интересная инвестиция, так как в категории качественных бесцветных бриллиантов больше 5 каратов цены растут с 1978 г. Инвестицией могут быть и все редкие бриллианты с уникальными характеристиками, в том числе фантазийных цветов. Для примера: цена розовых бриллиантов за последние 10 лет выросла на 300%. И цены продолжат расти, так как добыча и предложение алмазов на рынке будут снижаться. Нам известны сейчас все активы, весь их жизненный цикл, известно и то, что новых существенных открытий давно не было. И по итогам I квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом. В таких условиях некоторые инвесторы принимают решение часть капитала хранить в драгоценных камнях и драгоценных изделиях.