Сергей Храмагин: У SSJ100 нужно решить технические вопросы, потом менять имидж

Гендиректор крупнейшей лизинговой компании России о том, почему авиакомпании часто не платят за лизинг SSJ100 и чего ждать от МАКС-2019

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Сергей Храмагин, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Разумный / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейший покупатель гражданской авиатехники российского производства, за неполные четыре года она передала авиакомпаниям около 130 самолетов SSJ100, вертолетов Ми-8 и «Ансат». Несколько десятков SSJ100 можно поставить даже в страны СНГ, считает гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин, но для этого производителю необходимо наконец наладить поставку запчастей и подправить имидж лайнера. Сейчас на российский гражданский авиапром надвигается новая проблема, предупреждает Храмагин: начинает формироваться вторичный рынок SSJ100, который может всерьез повредить производству новых самолетов. Также Храмагин рассказал, зачем ГТЛК просит из бюджета десятки миллиардов рублей на вертолеты, почему авиакомпании часто не платят за лизинг SSJ100 и как с этим бороться, почему на обновление круизного флота деньги из бюджета не стоит давать верфям и зачем ГТЛК собственный железнодорожный оператор.

– На авиасалонах промышленность показывает свои достижения клиентам, т. е. и вам. Какие у вас ожидания от открывающегося 27 августа МАКС-2019? Чем он отличается от «Ле Бурже» и «Фарнборо»?

– С выставочной точки зрения ничем: те же стандарты и похожая программа – полеты, статическая экспозиция. Но МАКС для нас важнее априори. На «Ле Бурже» в июне я был всего восемь часов, обычная коммерческая история. На МАКСе же решаются основные наши ожидания и задачи. Для ГТЛК как инструмента госполитики в области гражданского авиапрома МАКС – это место, где определяется стратегия, корректируются ранее поставленные задачи. Идея с поставкой через ГТЛК самолетов SSJ100 оформилась на МАКС-2015, соглашение по программе санитарной авиации – на МАКС-2017. Поэтому для нас отечественный авиасалон в приоритете.

– Что из стратегического думаете обсудить на МАКС-2019?

– Есть глобальная задача развития региональной авиации в соответствии с поручением президента. Подходы к этой теме будут обсуждаться на МАКСе, где я ожидаю некоторых финальных решений. Прежде всего региональная авиация – это не бизнес, она не сможет генерировать достаточный денежный поток для безубыточной работы при коммерческих ставках лизинга и ценах на топливо. И она необходима в нашей большой стране, в некоторых регионах просто для выживания. Эта задача обязательно требует поддержки государства и обсуждения системных и долгосрочных мер.

– Какие варианты обсуждаются?

– Сейчас есть разовая субсидия, которую авиакомпании получают при заказе нового SSJ100: 139,98 млн руб. при операционном и 199,97 млн руб. при финансовом лизинге с последующим выкупом. Она идет напрямую лизинговой компании. Это работает. Есть субсидирование региональных рейсов по линии Росавиации, но оно ограничено, и рейсов таких немного.

Мы обсуждаем с министерствами, что в региональных перевозках интересно применить механизм концессии, который гарантирует стабильные субсидии на длительный срок. Чтобы авиакомпании могли прогнозировать работу. Сейчас ведь в чем беда? Никто не знает, будет или нет субсидироваться это направление в следующем году.

Когда брались за нашу программу рублевого лизинга SSJ100, мы говорили: вот столько авиакомпании платят в рублях – и вот столько будут платить через Х лет вне зависимости от курса доллара (другие лизинговые компании берут платежи в долларах даже за российские суда. – «Ведомости»). Комфортную стоимость владения самолетом мы сейчас закрываем льготной лизинговой ставкой. Но малую региональную авиацию надо поддерживать системно, субсидировать.

– Какова была бы схема: концессионером выступали бы авиакомпании, а плата концедента в лице государства заменила бы собой субсидии?

– Я не готов пока вдаваться в детали. Механизм только разрабатывается, требуются серьезные интеллектуальные усилия всех участников процесса. В рамках концессии необходимо описать взаимодействия и обязательства всех сторон. Идея в том, чтобы региональные авиакомпании получали поддержку от федерального и соответствующих региональных бюджетов на срок от 10–12 лет.

«Суперджет» для СНГ

– Каковы планы ГТЛК по наращиванию авиационного портфеля?

– У нас сейчас с учетом заказанных и оплаченных машин 254 единицы. 140 самолетов, 114 вертолетов общей стоимостью 304 млрд руб. Большая история! Основа портфеля SSJ100 – 44 штуки, из которых 40 уже поставлены, 4 получим до конца года. Региональный L-410 – вторая наша российская модель. Ждем модернизированного турбовинтового Ил-114-300, активно участвуем в спорах по облику, по цене.

У нас есть новый проект с российской техникой: самолет-амфибия LA-8 разработки и производства самарского НПО «Аэроволга».

Он спроектирован из высокопрочных современных материалов в соответствии с американскими требованиями летной годности FAR-23/21. Может поставляться как с одиночным, так и со сдвоенным управлением, общее число мест – 8, включая двух пилотов. Максимальная взлетная масса – 2720 кг, дальность полета – 1200 км. Может летать в любых широтах и климатических зонах, садиться в пресноводных и соленых водоемах. Мы планируем приобретать эти суда. Один из них будет представлен на МАКСе.

LA-8 отправится в кругосветный перелет – это будет один из инструментов продвижения. Этот самолет ранее уже выполнил короткий маршрут по полюсу, и мы надеемся, что с полным кругосветным путешествием он справится не хуже. В авиации без мечты никак!

– Кому могут поставляться такие амфибии?

– Это не массовая история, но 20–30 машин в России найдут хозяев: это бизнес-авиация, лесоохрана, экологические проекты – например, мониторинг на Северном морском пути, спортсмены, рыбаки. У LA-8 очень хороший экспортный потенциал.

– ГТЛК будет дальше докапитализироваться из бюджета для покупки SSJ100 и поставки их в льготный рублевый лизинг?

– Мы подали заявки в правительство. Мы хотели бы продолжать покупать по 4–6 SSJ100 в год и по 4 L-410. Предложение обсуждается Минтрансом, Минпромторгом, Минфином, в аппарате вице-премьера Максима Акимова. Мы видим эту программу постоянно действующей, на региональные суда средства должны быть постоянно хотя бы в небольшом объеме.

– Вы заказывали исследование оценки потенциального спроса на SSJ100 в странах СНГ. Нашелся спрос?