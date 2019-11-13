Основатель «Делимобиля»: «Через 10 лет такси не будет как бизнеса»

Статья опубликована в № 4940 от 13.11.2019 под заголовком: Винченцо Трани: Через 10 лет такси не будет как бизнеса

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Винченцо Трани, гендиректор ООО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») Андрей Гордеев / Ведомости

Уроженец Неаполя Винченцо Трани, основавший в 2015 г. каршеринговую компанию «Делимобиль», в ноябре этого года возглавил операционный бизнес компании: «Делимобиль» начинает готовиться к IPO и в преддверии этого надо, чтобы «основатель и основной акционер показал свое лицо и взял на себя полностью ответственность за управление», говорит бизнесмен. Каршеринговый бизнес в России ежегодно растет в разы, Трани развивает бизнес «Делимобиля» на деньги основанного в Люксембурге инвестфонда Mikro Kapital: по состоянию на ноябрь 2019 г. «Делимобиль» был вторым по величине каршерингом в России по числу автомобилей (после «Яндекс.Драйва»), а на конец 2018 г. был номером один по выручке, утверждает Трани. Сейчас «Делимобилем» совершается около 70 000–80 000 поездок в сутки, средняя продолжительность – 35 мин, цена – около 7 руб. за минуту. В отличие от конкурентов «Делимобиль» держит в штате сотрудников, которые обслуживают машины, – механиков, мойщиков и др., а не полагается лишь на партнеров. Когда бизнес был невелик, это давало довольно большую нагрузку по расходам, отмечает его представитель, но зато при внезапном снеге или гололеде «Делимобиль» может рассчитывать, что его машины будут обслужены. Хотя сейчас сервис постепенно начинает сотрудничать и, например, с партнерскими мойками.

– Вы с начала ноября стали гендиректором всего «Делимобиля», почему вы решили заняться сейчас операционным управлением?

– В реальности почти ничего не поменялось. Как вы помните, я основал рынок каршеринга в России. Мы были первым оператором (в 2018 г. «Делимобиль» купил основанный в 2012 г. каршеринг Anytime. – «Ведомости»). Я всегда курировал «Делимобиль», с первого дня. Но есть разные уровни курирования. Когда проект очень мал, на начальных этапах можно поручить его гендиректору. Проект становится больше – меняется и команда. Сейчас «Делимобиль» стал в группе Mikro Kapital достаточно важным проектом. С точки зрения доли рынка, узнаваемости, репутации, а также ожиданий от актива. Я решил стать гендиректором и напрямую управлять проектом. В этом есть черта итальянского управления, итальянский бизнес-стиль – когда на самом деле управление идет от акционера даже при наличии корпоративных процедур.

У нас есть план по IPO, это агрессивный и важный шаг. Мы хотим правильно структурироваться и подготовиться к нему, в том числе с точки зрения команды. Я считаю важным, чтобы основатель и основной акционер показал свое лицо и полностью взял на себя ответственность за управление.

Мы хотим войти в топ-3 в мире в нише каршеринга. Бизнес-модель каршеринга, которую мы развиваем в России, очень отличается от той, что существует на Западе, где каршеринг позиционируется как ответственный и экологичный подход, а не как ежедневное решение в части мобильности для людей, у которых нет возможности приобрести второй автомобиль.

– А почему вы говорите про второй автомобиль? Я думала всегда, что вы пытаетесь заменить и первый.