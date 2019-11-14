Я рад, что могу подтолкнуть Unilever сделать то, чего мы еще не делали

– Очевидно, что сейчас мир переживает период замедления темпов роста экономики. Однако замедление это относительно незначительное: темпы роста глобального ВВП сползли с отметки 3,5% приблизительно до 2,5%. Мы видим замедление темпов роста экономики во многих странах мира. К счастью для Unilever, наш бизнес географически диверсифицирован. Если, к примеру, мы будем испытывать трудности в Аргентине, то в Юго-Восточной Азии наши дела будут обстоять лучше. Рост ВВП лишь один из множества факторов, влияющих на нашу бизнес-модель. В целом я считаю так: каждый день продукцию Unilever использует около 2,5 млрд человек по всему миру. Отрадно? Конечно. Но для меня это означает лишь то, что остальные 5 млрд наши бренды пока не покупают. И это означает то, что у нас есть множество возможностей для развития независимо от того, в каком состоянии сейчас пребывает глобальная экономика.