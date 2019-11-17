Коре Шульц: «Teva планирует выводить на рынок новые препараты каждые год-два»

Гендиректор Teva рассказывает, как выводит фармкомпанию из кризиса, и почему она сохраняет приверженность дженерикам

Коре Шульц нисколько не смущается тем, что два года назад, принимая предложение возглавить одного из крупнейших в мире фармпроизводителей – Teva, попросил часть вознаграждения авансом. Долг компании подошел тогда к опасной черте, бизнес с более чем 100-летней историей грозил рухнуть. Шульцу, уже седьмому за 10 лет гендиректору, пришлось принимать «рискованные и непопулярные» решения. Компания выходит из кризиса, а у гендиректора амбициозные планы – и по стремительному снижению долга, и по упрочению позиций на рынке дженериков, которые составляют половину фирменного портфеля.

– Когда вы пришли в Teva, перед вами стояла задача вывести компанию из кризиса, в том числе после череды ошибок предыдущего руководства, включая покупку подразделения дженериков Allergan. Ваш план реструктуризации включал сокращение штата сотрудников на четверть, сокращение издержек, закрытие производств. Вы рассматривали другие варианты? Почему выбрали наиболее жесткий?

– Вследствие истечения патентной защиты на препарат копаксон (препарат для лечения рассеянного склероза. – «Ведомости») и снижения прибыльности на американском рынке дженериков мы видели перспективу убытка приблизительно в $5 млрд ежегодно, что равнялось в тот момент нашей общей выручке. И с учетом долговой нагрузки, которая на начало 2017 г. составляла $35 млрд, без значительного сокращения издержек было невозможно удержать бизнес. Поэтому в реальности не было большого выбора.

– Вам удалось существенно снизить убыток, сократить чистый долг, и в 2018 г. компания показала уже очень хорошие результаты. Однако в сравнении с ними ориентиры на этот год ниже. Как вы это объясните?

– Дело в снижении выручки от продаж препарата копаксон на протяжении нескольких лет, преимущественно на рынке США. Мы понимали, что каждый год будем терять порядка $2 млрд. Чтобы это компенсировать, мы составили план реструктуризации, дабы сократить издержки на $3 млрд. Этот план подразумевает, что на конец реструктуризации [годовая] выручка компании достигнет $3 млрд, т. е. того уровня, который позволяет нам продолжать сокращение долга.

Мы стараемся сделать компанию более конкурентоспособной и эффективной, с тем чтобы по мере снижения долговой нагрузки кредитный рейтинг Teva мог быть повышен до А и можно было сказать, что это «нормальная безрисковая компания».

Когда падение, связанное с копаксоном, будет перекрыто продажами новых продуктов Austedo 1 и Ajovy2 (препарат для лечения хореи при болезни Гентингтона и средство для лечения мигрени, в России не зарегистрированы. – «Ведомости»), бизнес начнет снова расти. Сейчас мы на самой нижней точке, откуда компания постепенно начнет движение вверх.

– Нижняя точка, дно – это вы имеете в виду предполагаемые итоги 2019 г.?

– Да, именно так.

– Вы довольны тем, как вы реализовали план реструктуризации? Если мы говорим, что сейчас он уже закончен...

– Да, очень. Нам удалось сократить затраты на $3 млрд, поддерживая при этом высокое качество продукции и обеспечивая необходимыми препаратами 200 млн пациентов ежедневно.

– Если бы вы могли вернуться назад, но уже с сегодняшним опытом, то пошли бы этим же путем или рассматривали бы другие тоже?

– Я думаю, то, что мы проделали, было единственно возможным решением. Сотрудники воплотили эти планы в жизнь с фантастической ответственностью, сохраняя высокое качество продукции и ориентацию на интересы пациентов.

– Но при этом вы сократили 14 000 человек, а это около 25% персонала.