Коре Шульц: «Teva планирует выводить на рынок новые препараты каждые год-два»
Коре Шульц нисколько не смущается тем, что два года назад, принимая предложение возглавить одного из крупнейших в мире фармпроизводителей – Teva, попросил часть вознаграждения авансом. Долг компании подошел тогда к опасной черте, бизнес с более чем 100-летней историей грозил рухнуть. Шульцу, уже седьмому за 10 лет гендиректору, пришлось принимать «рискованные и непопулярные» решения. Компания выходит из кризиса, а у гендиректора амбициозные планы – и по стремительному снижению долга, и по упрочению позиций на рынке дженериков, которые составляют половину фирменного портфеля.
– Вследствие истечения патентной защиты на препарат копаксон (препарат для лечения рассеянного склероза. – «Ведомости») и снижения прибыльности на американском рынке дженериков мы видели перспективу убытка приблизительно в $5 млрд ежегодно, что равнялось в тот момент нашей общей выручке. И с учетом долговой нагрузки, которая на начало 2017 г. составляла $35 млрд, без значительного сокращения издержек было невозможно удержать бизнес. Поэтому в реальности не было большого выбора.
– Дело в снижении выручки от продаж препарата копаксон на протяжении нескольких лет, преимущественно на рынке США. Мы понимали, что каждый год будем терять порядка $2 млрд. Чтобы это компенсировать, мы составили план реструктуризации, дабы сократить издержки на $3 млрд. Этот план подразумевает, что на конец реструктуризации [годовая] выручка компании достигнет $3 млрд, т. е. того уровня, который позволяет нам продолжать сокращение долга.
Мы стараемся сделать компанию более конкурентоспособной и эффективной, с тем чтобы по мере снижения долговой нагрузки кредитный рейтинг Teva мог быть повышен до А и можно было сказать, что это «нормальная безрисковая компания».
Когда падение, связанное с копаксоном, будет перекрыто продажами новых продуктов Austedo 1 и Ajovy2 (препарат для лечения хореи при болезни Гентингтона и средство для лечения мигрени, в России не зарегистрированы. – «Ведомости»), бизнес начнет снова расти. Сейчас мы на самой нижней точке, откуда компания постепенно начнет движение вверх.
– Да, именно так.
– Да, очень. Нам удалось сократить затраты на $3 млрд, поддерживая при этом высокое качество продукции и обеспечивая необходимыми препаратами 200 млн пациентов ежедневно.
– Я думаю, то, что мы проделали, было единственно возможным решением. Сотрудники воплотили эти планы в жизнь с фантастической ответственностью, сохраняя высокое качество продукции и ориентацию на интересы пациентов.