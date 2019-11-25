Дмитрий Ивантер: Сделки в долларах не самые привлекательные для нас
Российский рынок лизинга – второй по размеру активов в финансовом секторе после банковского. Сейчас эту отрасль ждут изменения: до сих пор она не регулировалась, но недавно ЦБ решил взять под свой контроль компании, связанные с государством и работающие с господдержкой. «ВТБ лизинг», входящий в тройку крупнейших, – одна из них. Дмитрий Ивантер возглавил «ВТБ лизинг» как раз на пороге этих перемен. У Ивантера богатая биография: он успел поработать и в АВК, которую связывали с председателем Федеральной комиссии по ценным бумагам Игорем Костиковым, и с Зиявутдином Магомедовым в «Сумма капитале». С 2009 г. Ивантер работает в группе ВТБ. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, как устроен лизинговый бизнес, чего ждать от нового регулирования и в чем недостатки российского реестра авиакомпаний.
– За последние семь лет рынок лизинга значительно вырос, он работает с большими объемами государственного финансирования, поэтому, на мой взгляд, логично, что отрасль должна быть прозрачна. Другое дело – как этого добиться. Дискуссия по поводу механизмов регулирования длится уже три года, за это время профессиональное сообщество подготовило массу инициатив, только ко второму чтению законопроекта мы представили более 40 поправок. Все для того, чтобы принятый закон стал действительно рабочим инструментом, помог очистить рынок от недобросовестных игроков и поддержать его развитие.
Одна из самых острых тем сейчас – предложение о применении ускоренной амортизации для компаний из спецреестра. Согласно текущей версии законопроекта, клиент, который получит на свой баланс предмет лизинга, будет иметь право на его ускоренную амортизацию только в том случае, если лизингодатель находится в этом реестре. Но Налоговый кодекс об этом не говорит: в нем нет таких ограничений. И любая компания имеет право на налоговую льготу вне зависимости от того, каким образом она профинансировала данный предмет лизинга и находился ли лизингодатель в реестре. Значит, надо либо координировать один закон с другим, либо это не будет работать. Клиент лизинговой компании просто пойдет в суд и скажет, что он имеет право на ускоренную амортизацию, так как в Налоговом кодексе ничего не сказано о том, что он должен проверять нахождение компании в реестре. А если, например, на момент заключения сделки компания была в реестре, а через год из него вышла? Что тогда?
– Безусловно, ведь это упрощенный и максимально понятный порядок регулирования. Если ты не вступишь в реестр, то не будешь иметь доступа к мерам господдержки. Очень важно при этом исключить конфликт между лизингодателем и клиентом. Получателями господдержки являются не лизинговые компании, а наши клиенты. Мы в данном случае как финансовая организация выполняем роль посредника в реализации этого механизма.