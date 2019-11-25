Дмитрий Ивантер: Сделки в долларах не самые привлекательные для нас

Одна из самых острых тем сейчас – предложение о применении ускоренной амортизации для компаний из спецреестра. Согласно текущей версии законопроекта, клиент, который получит на свой баланс предмет лизинга, будет иметь право на его ускоренную амортизацию только в том случае, если лизингодатель находится в этом реестре. Но Налоговый кодекс об этом не говорит: в нем нет таких ограничений. И любая компания имеет право на налоговую льготу вне зависимости от того, каким образом она профинансировала данный предмет лизинга и находился ли лизингодатель в реестре. Значит, надо либо координировать один закон с другим, либо это не будет работать. Клиент лизинговой компании просто пойдет в суд и скажет, что он имеет право на ускоренную амортизацию, так как в Налоговом кодексе ничего не сказано о том, что он должен проверять нахождение компании в реестре. А если, например, на момент заключения сделки компания была в реестре, а через год из него вышла? Что тогда?