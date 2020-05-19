Председатель набсовета «Совета производителей энергии», врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина уверена, что запаса прочности отечественной энергетики хватит, чтобы провести необходимые ремонты летом и встретить в полной готовности пик нагрузок зимой. Но генерирующие компании обеспокоены введенным до конца года мораторием на санкции за неоплаченные услуги ЖКХ: неустоек и штрафов для управляющих компаний и пеней для граждан. Отрасли нужны деньги на продолжение проектов в классической электроэнергетике, да и программы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не списаны со счетов. Впрочем, подчеркивает она, июльский конкурсный отбор по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) пройдет по проектам, которые стартуют в 2026 г., а ближайшие сроки окончания модернизации теплоэлектростанций по текущим ДПМ – 2022 г. То есть времени восстановиться и накопить ресурсы достаточно.