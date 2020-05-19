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«Все ли крупные потребители энергии нуждаются в господдержке? Конечно, нет»

Председатель набсовета «Совета производителей энергии» Александра Панина – о рисках неплатежей и будущем проектов в электроэнергетике
Ася Сафиуллина
Председатель набсовета «Совета производителей энергии», врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина /РИА Новости

Нынешний апрель стал тяжелым месяцем для топливно-энергетического комплекса, и в частности для электроэнергетики. По оперативным данным Минэнерго, потребление электроэнергии в России снизилось почти на 3% к прошлогоднему апрелю. «Системный оператор» среди главных причин назвал режим ограничений в работе предприятий и организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Председатель набсовета «Совета производителей энергии», врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина уверена, что запаса прочности отечественной энергетики хватит, чтобы провести необходимые ремонты летом и встретить в полной готовности пик нагрузок зимой. Но генерирующие компании обеспокоены введенным до конца года мораторием на санкции за неоплаченные услуги ЖКХ: неустоек и штрафов для управляющих компаний и пеней для граждан. Отрасли нужны деньги на продолжение проектов в классической электроэнергетике, да и программы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не списаны со счетов. Впрочем, подчеркивает она, июльский конкурсный отбор по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) пройдет по проектам, которые стартуют в 2026 г., а ближайшие сроки окончания модернизации теплоэлектростанций по текущим ДПМ – 2022 г. То есть времени восстановиться и накопить ресурсы достаточно.

– Как пандемия COVID-19 повлияла на работу генерирующих компаний?

– Пандемия – это новый вызов в современной российской электроэнергетике, раньше мы с таким не сталкивались. Но энергетика очень ответственная отрасль. Ее работа изначально строится в расчете на то, что могут произойти самые серьезные непредвиденные события и чрезвычайные ситуации, но это не должно повлиять на надежность и безопасность энергоснабжения потребителей. Генерирующие компании быстро разработали планы работы в условиях пандемии, приняли необходимые меры и адаптировали работу электростанций к новым условиям.

Какие были сложности. Наш приоритет номер один – обеспечить надежную безаварийную работу, и, несмотря на рост автоматизации на станциях, основную роль здесь играют, конечно же, люди. Наша основная ценность – эксплуатационный и ремонтный персонал. Поэтому основной акцент сделан на то, чтобы максимально защитить сотрудников. Офисные работники перешли на удаленный режим работы, для работников на производстве были созданы дополнительные смены, каждая компания продумала условия длительного размещения персонала внутри периметра электростанции, условия контроля самоизоляции, помощь семьям работников.

Вторая по значимости проблема для генерирующих компаний – своевременное проведение ремонтов. В результате форс-мажора, сложившегося в большинстве стран, имели место проблемы как с поставками комплектующих, так и с выездом иностранных специалистов. В результате в конце марта многие компании получили уведомления о форс-мажорных обстоятельствах от поставщиков и подрядчиков. Это оказалось проблемой и для строительства некоторых энергетических объектов.

И конечно, серьезную обеспокоенность генерирующих компаний вызывает платежная дисциплина за поставленные энергоресурсы.

– Могут ли проблемы с поставками и въездом специалистов повлиять на завершение ремонтных программ? Возможен ли рост числа аварий на электростанциях?

– Проблемы с поставками комплектующих не носят массовый характер. Кроме того, во многих странах уже запущен процесс ослабления ограничительных мер. Некоторые ремонты будут перенесены или сдвинуты, но все равно будут завершены. Поэтому серьезных системных последствий – т. е. роста аварийности – мы не ожидаем.

А возможность небольшого и безопасного для системы переноса ремонтов у генкомпаний есть: 1 мая наблюдательный совет ассоциации «Совет рынка» принял норму, разрешающую генераторам переносить ремонты во время действия ограничительных мер. Некоторым – у кого был запас необходимого оборудования на складах – такие переносы не потребовались. Скорее всего, уже до отопительного сезона все ремонтные программы завершатся, и в период максимума нагрузок зимой 2020–2021 гг. мы войдем в полной готовности.

Кстати, хорошо, что у нас есть резерв в энергосистеме. Российская энергосистема проектировалась и строилась в основном в советское время, с расчетом на разные самые неблагоприятные факторы. Единичные аварийные ситуации свойственны для работы любых сложных технологических объектов, однако запас нашей энергосистемы позволяет не ожидать серьезных проблем с энергоснабжением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных