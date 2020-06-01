«Уралхим» продолжает поставки и в Европу, и в Латинскую АмерикуГендиректор «Уралхима» Сергей Момцемлидзе – о том, как компания заранее готовилась к пандемии и чему мешает консерватизм российских фермеров
Гендиректор одного из крупнейших производителей азотных удобрений – «Уралхима» Сергей Момцемлидзе рассчитывает, что компания половину своих удобрений будет поставлять на домашний рынок. Компания помогает себе сама, занимаясь просвещением фермеров, которые недооценивают возможности цивилизованного земледелия. Но в период пандемии и экономического кризиса ждет от государства послаблений как для своей отрасли, так и для тех, в которых работают ее главные смежники. Некоторые предложения «Уралхима» уже приняты.
– Я думаю, все мы станем после кризиса более цифровыми, часть сотрудников легко сможет работать на удаленке, не в постоянном режиме, а часть времени находясь в офисе. Думаю, сами офисы изменятся: если раньше все шли к офисам open space, то после коронавируса концепции будут меняться. Будут другие офисы и другие режимы работы.
Что касается производства, там тоже жизнь будет меняться, но не сильно, там удаленно работать невозможно.
Если говорить про отрасль минеральных удобрений в целом, то она идет к производству нишевых, специальных продуктов, продуктов под каждый гектар, под каждую культуру. Мы считаем это направление для себя стратегическим (хотя, конечно, от базовых продуктов мы не уйдем – и селитра, и карбамид будут востребованы). Например, развиваются теплицы, они требуют специальных продуктов. Это мировая тенденция.
«Уралхим» смотрит на фудтех, на агротех. На новые направления, близкие к сельскому хозяйству и питанию. Дирекция по развитию у нас занимается такими проектами, как «протеин из насекомых», «белок из гороха», а также проект AdBlue по созданию производств добавки, сокращающей выбросы NOx [оксидов азота] в выхлопной системе дизельных автомобилей.
– Это уже стартапы. Мы рассматриваем возможность покупки таких стартапов и развития серийного производства.
– Нет, мы считаем это очень перспективным направлением. Динамика роста по ним хорошая, и прекращать финансирование мы не будем. И это не альтруизм. Мы видим в этом перспективу. Мы сможем таким образом диверсифицировать компанию, снизить влияние сезонности бизнеса. К тому же вся наша деятельность так или иначе связана с питанием, с продовольственной безопасностью.
АО «ОХК «Уралхим»
Производитель удобрений
Акционеры (данные компании на 31 декабря 2015 г.): UralChem Holding P.L.C. (99,9999%) и CI-Chemical Invest Limited (0,0001%), бенефициары – Дмитрий Мазепин (95%) и менеджмент (5%).
Финансовые показатели (РСБУ, 2019 г.): выручка – 78,1 млрд руб., чистая прибыль – 50,4 млрд руб.
Создан в 2007 г. на базе химических активов Дмитрия Мазепина. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в 2019 г. «Уралхим» был третьим по объемам поставок удобрений на российский аграрный рынок с долей 14,6%. В числе активов компании – АО «Воскресенские минеральные удобрения» (100%), ПАО «Уралкалий» (20,3%), ПАО «Тольяттиазот» (9,9%).