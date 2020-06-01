– Нет, мы считаем это очень перспективным направлением. Динамика роста по ним хорошая, и прекращать финансирование мы не будем. И это не альтруизм. Мы видим в этом перспективу. Мы сможем таким образом диверсифицировать компанию, снизить влияние сезонности бизнеса. К тому же вся наша деятельность так или иначе связана с питанием, с продовольственной безопасностью.