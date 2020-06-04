Основанная им компания «Аскона», по собственным оценкам, контролирует больше половины рынка товаров для сна в России. В 2010 г. Седов продал 70% «Асконы» профильному инвестору, оставив себе 27%. Два года спустя предприниматель задумал новый проект – «город-сад» Доброград в 10 км от родного Коврова, где расположена главная производственная площадка «Асконы». Доброград одни назовут утопией, другие – новым словом в девелопменте: Седов строит с нуля город «для комфортной жизни» на 47 000 человек самого разного достатка, но объединенных общими жизненными ценностями. Доброград должен стать полноценным муниципальным образованием – то есть в будущем в нем появятся не только вся инфраструктура для комфортной жизни, но также мэр и прочие чиновники, партийные функционеры и выборы, но Седов уверен, что он сможет не дать им разрушить свое детище. В Доброград предприниматель уже вложил 7,5 млрд руб. (всего запланировано инвестировать 14,5 млрд руб.). Сейчас здесь живет 1000 человек, включая самого Седова.