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«Меньше есть – последнее, что люди будут делать»

Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов – о том, почему компания весной не повышала цены, о трудностях экспорта и растущем спросе на индейку
Екатерина Бурлакова
Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов /Андрей Гордеев / Ведомости

Производители продуктов в марте – апреле ощутили небывалый ажиотаж, когда потребители в панике делали запасы перед введением режима самоизоляции. Себестоимость производства для аграриев из-за ослабления рубля стала расти, а спрос со стороны ресторанов упал практически до нуля. «Черкизово» – крупнейший производитель куриного мяса и один из лидеров по производству свинины. Таким компаниям сложно моментально перестроиться под новые реалии и изменить планы производства – оно запланировано на месяцы вперед, рассказывает гендиректор группы Сергей Михайлов. Пока, по его словам, катастрофы в сельском хозяйстве не произошло. Кризис приведет к снижению потребления, поэтому главная поддержка сельского хозяйства со стороны государства должна заключаться, прежде всего, в прямой денежной помощи потребителям.

«Ажиотажный спрос превышал предложение»

– В марте спрос на вашу продукцию сильно вырос?

– Вы знаете, ажиотажный спрос был, и он превышал предложение. Чтобы его удовлетворить, мы не могли увеличить производство, так как наши предприятия уже работали на максимальной загрузке. Но мы смогли переориентировать поставки с канала HoReCa, продажи в котором упали практически до нуля, в розницу. Весной мы решили не повышать цены, так как сочли, что будет неправильно спекулировать в этой ситуации, хотя спрос превышал предложение – от 10–20% до нескольких раз в зависимости от категорий. Насколько мне известно, ритейл придерживается такой же ценовой политики.

– То есть вы пока цены вообще не повышали для ритейла или все-таки повышали, но не на всю продукцию?

– Мы обычно раз в год цены корректируем на уровень инфляции. Увеличение цен на брендированную продукцию было запланировано на март-апрель, но мы его передвинули на лето, учитывая сложность всей ситуации, которая была весной.

– Это интересно, потому что производители круп, например, почти сразу стали повышать оптовые цены.

– Наши продукты имеют высокую социальную значимость, и мы не хотим резко повышать цены. Также мы понимаем, что рост цен повлечет падение спроса, поэтому делать это нужно аккуратно и поэтапно. Пока еще много неопределенности: непонятно, где стабилизируется рубль, непонятно, как изменятся цены на зерно.

– Но если вы не повышаете цены, то будет сокращаться маржинальность из-за роста расходов?

– Нам удалось выйти практически на 100%-ную самообеспеченность основными видами мяса – курицей и свининой. Причем, несмотря на то что в 2014 г. доллар вырос сразу с 35 до 70 руб., стоимость мяса выросла за все это время разве что на 5%. Можно даже говорить о том, что тогда цены на мясо сдержали инфляцию. Цены на свинину в России сейчас одни из самых низких в мире. Потребление у нас поддерживается очень эффективным производством. Однако, если цены будут и дальше проваливаться, производители будут работать с отрицательной рентабельностью, и тогда выпуск придется сокращать.

– Курица, в производстве которой «Черкизово» лидирует, должна стать бенефициаром экономии на продуктах, ждете на нее дополнительный спрос?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных