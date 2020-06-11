– Нам удалось выйти практически на 100%-ную самообеспеченность основными видами мяса – курицей и свининой. Причем, несмотря на то что в 2014 г. доллар вырос сразу с 35 до 70 руб., стоимость мяса выросла за все это время разве что на 5%. Можно даже говорить о том, что тогда цены на мясо сдержали инфляцию. Цены на свинину в России сейчас одни из самых низких в мире. Потребление у нас поддерживается очень эффективным производством. Однако, если цены будут и дальше проваливаться, производители будут работать с отрицательной рентабельностью, и тогда выпуск придется сокращать.