«Пациенты уже не выберут клинику, в которой нет услуг онлайн»Председатель совета директоров МК «Доктор рядом» Максим Чернин рассказывает о слиянии телемедицинских сервисов «Доктор рядом» и Doc+ и будущем телемедицины
В июле «Доктор рядом» завершил сделку по объединению своих клиник с сетью клиник «Ниармедик», а на прошлой неделе объявил о новом слиянии. Теперь компания объединит свой телемедицинский дивизион с аналогичным сервисом Doc+. Телемедицина, которая в России развивалась не очень быстро, может сделать рывок из-за пандемии, когда к удобству дистанционных услуг прибавилась крайне насущная вещь: безопасность. Во время ограничительных мер «Доктор рядом» в считанные дни запустил проект бесплатных телемедицинских консультаций, который профинансировал ВЭБ.РФ, – он действовал с 30 марта по 30 июня.
В мае компания получила 1 млрд руб. инвестиций от инвестфонда ВЭБ.РФ VEB Ventures, которые пойдут на развитие и клиник, и телемедицинского бизнеса. Председатель совета директоров «Доктора рядом» Максим Чернин уверен, что будущее за равноправным, комплексным развитием обоих направлений. Разделение их в компании – чисто структурное, для более эффективного управления, объясняет он. В интервью «Ведомостям» Чернин, пришедший в медицинский бизнес после 16 лет работы в крупных страховых компаниях – «Росно» (позднее Allianz) и «Сбербанк страхование жизни», поделился также мнением о проблемах медицинского страхования и роли частных медицинских учреждений в системе ОМС.
– Объединение позволило увеличить маржинальность объединенной сети на 11%. Это реальные цифры сегодняшнего дня, де-факто процесс объединения начался еще в сентябре прошлого года и уже приносит первые результаты.
– Крупный игрок привлекательней для партнеров, например страховых компаний, для клиентов – с точки зрения выбора услуг и местоположения – и как работодатель в условиях жесткой конкуренции за медицинский персонал на рынке труда. Объединение помимо привлекательности указанных стейкхолдеров позволяет достигать существенной экономии на масштабе в части операционных и управленческих расходов.
– Сеть клиник «Ниармедик» существует с 1996 г., у нее богатая долгая история, широкая клиентская база, а название на слуху у пациентов, поэтому было принято решение сохранить именно его. К тому же это позволит дифференцировать бренды сети клиник и цифрового сервиса, так как партнерами сервиса являются и другие медицинские учреждения по всей стране.
Цифровой сервис «Доктор рядом» – один из лидеров рынка телемедицины, и слияние происходит на базе «Доктор рядом» – поэтому мы сохраняем бренд в этой сфере.
– Смотрите, теперь существует компания «Доктор рядом холдинг». Она владеет 45% акций в объединенной сети клиник и основным пакетом в МК «Доктор рядом», в цифровом сервисе. Мы еще в начале 2019 г. разделили два направления бизнеса, так как они стали сопоставимыми по объему и потребовали различных подходов в управлении. Формат цифрового сервиса предполагает взаимодействие с пользователями в любой точке страны или мира, многие из наших пациентов живут в регионах, где сеть клиник не представлена. Однако в сфере здравоохранения мы видим будущее развитие только в синергии онлайн- и офлайн-форматов, создании комбинированных продуктов для пациентов. Мы, кстати, уверены, что через несколько лет пациенты уже не выберут клинику, которая не предлагает услуги в режиме онлайн.
– По разным продуктам, по разным каналам продаж рентабельность разная, и я бы не хотел называть конкретно. Скажу одно: пока мы находимся на инвестиционном этапе: мы инвестируем больше, чем зарабатываем. С момента создания телемедицинского сервиса мы инвестировали не более 150 млн руб. Плюс 1 млрд руб. инвестиций от VEB Ventures будут направлены на развитие и цифрового сервиса, и клиник. Цифровая же медицина пока непредсказуема, весь рынок меняется очень быстро. Темп роста тут выше, но и рисков больше. Это пока венчурный бизнес. Клиники же – стабильная, надежная сфера. Мы собираемся расширять сеть клиник, расти в охвате и комплексе услуг. Это понятный бизнес, его можно спрогнозировать.
– По прошлому году практически поровну.