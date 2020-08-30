– Смотрите, теперь существует компания «Доктор рядом холдинг». Она владеет 45% акций в объединенной сети клиник и основным пакетом в МК «Доктор рядом», в цифровом сервисе. Мы еще в начале 2019 г. разделили два направления бизнеса, так как они стали сопоставимыми по объему и потребовали различных подходов в управлении. Формат цифрового сервиса предполагает взаимодействие с пользователями в любой точке страны или мира, многие из наших пациентов живут в регионах, где сеть клиник не представлена. Однако в сфере здравоохранения мы видим будущее развитие только в синергии онлайн- и офлайн-форматов, создании комбинированных продуктов для пациентов. Мы, кстати, уверены, что через несколько лет пациенты уже не выберут клинику, которая не предлагает услуги в режиме онлайн.