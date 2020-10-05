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«У «Колмара» основные перспективы сбыта – экспорт в страны АТР»

Председатель совета директоров «Колмара» Анна Цивилева – о перспективах угольной компании после ввода самой большой в России шахты и морского терминала на Дальнем Востоке
Тимур Халудоров
Председатель совета директоров «Колмара» Анна Цивилева /Андрей Гордеев / Ведомости

Планы Индии нарастить к 2030 г. производство стали втрое до 300 млн т в год могут сыграть на руку российским угольщикам. Отечественные производители «Евраз», «Мечел» и «Колмар» уже отправляют пробные партии угля индийским металлургам.

Анна Цивилева возглавила совет директоров «Колмара» в марте 2018 г., когда ее муж Сергей Цивилев, который до этого три года был гендиректором холдинга, ушел на госслужбу – стал губернатором Кемеровской области. Одновременно он уступил жене 70%-ную долю в компании.

В 2014 г. «Колмар» с его горнообогатительным комбинатом (ГОК) «Денисовский» пришлось спасать от банкротства. Но Цивилева, как она заверила «Ведомости» в прошлом интервью два года назад, получила от мужа уже успешную компанию. Тогда она рассказала о планах строительства новой шахты.

«Колмар» не свернул инвестпрограмму даже во время обвала угольных цен и пандемии. Компания 10 сентября с опозданием всего на четыре месяца ввела в эксплуатацию первую очередь ГОК «Инаглинский» – самую большую в России шахту мощностью 6 млн т угля в год и обогатительную фабрику, 11 сентября – морской терминал в порту Ванино мощностью перевалки 6 млн т угля ежегодно. В ГОК «Инаглинский» из запланированных 50 млрд руб. вложено 30 млрд, в следующем году инвестиции пойдут уже на освоение мощности, будет запущена вторая лава. Ввод вторых очередей шахты и терминала, намеченный на 2022 г., удвоит их мощности, после чего «Колмар» рассчитывает стать крупнейшим в России производителем коксующегося концентрата для металлургии.

Экспортная ориентация

– Верите ли вы в фантастические перспективы российских экспортеров коксующегося угля и собственно «Колмара» на рынке Индии? Месяц назад стало известно, что Индия готова закупать в России до 40 млн т в год, в то время как сейчас импортирует меньше 1 млн т. Вы ведь уже делали пробные поставки в Индию, есть какие-то результаты, может быть, полноценные контракты? Или вы рассчитываете на них после открытия терминала в Ванино?

– Индия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) нацелены сейчас на диверсификацию и уход от зависимости от поставок угля из Австралии. Действительно, мы не только вели переговоры с крупными государственными и частными металлургическими компаниями, но и поставили пробные партии. Якутский уголь устроил индийцев, сейчас мы договариваемся о долгосрочных контрактах и больших объемах. Раньше всю нашу маржу съедал фрахт, потому что уголь отправлялся потребителям [в Индию] небольшими партиями. До открытия терминала в Ванино мы могли загружать сухогрузы дедвейтом 15 000–40 000 т. Сейчас у нас есть возможность загрузки больших партий в крупнотоннажные суда дедвейтом 120 000 т и делать комплексные поставки различных марок металлургического угля. После окончания строительства второго этапа терминала в 2023 г. он будет способен принимать суда дедвейтом до 168 000 т. Поверьте, вы увидите, что в ближайший год объемы российских углей на индийский рынок будут расти. Мы видим активный запрос на это со стороны Индии.

– На сколько вырастут поставки?

– Это будет зависеть от ценовой конъюнктуры. Нашим приоритетным рынком всегда был Китай, который потребляет большие объемы концентрата и закупает уголь по высоким ценам (выше – только Япония). С некоторыми крупными металлургическими компаниями у нас есть прямые долгосрочные контракты. Причем спрос со стороны иностранных компаний, таких как японская JFE или китайская Baowu Steel, превышает наше предложение. Но тем не менее в преддверии роста объемов производства мы для расширения рынков сбыта прорабатываем другие направления поставок, в том числе и в Индию. Специалисты «Колмара» готовы выезжать в Индию, встречаться с металлургами и обсуждать технические и коммерческие вопросы. Пробные партии якутского угля мы отправляли Tata Steel, JSW Steel, Rashtriya Ispat Nigam (также известна как Vizag Steel. – «Ведомости»), отзывы пришли положительные. Сейчас в переговорный процесс вмешалась пандемия – мы общаемся с иностранными партнерами по переписке, но серьезные, долгосрочные, контракты так, естественно, не обсуждаются. Ждем, когда откроются границы.

– Как сейчас у вас обстоят дела на ваших традиционных южноазиатских экспортных рынках и, в частности, в Китае?

– Китай остается для нас приоритетным рынком сбыта: порядка 70% наших экспортных поставок идет в эту страну. Китайские партнеры знают наши угли (бренды Deni Deep – добывается на шахте Денисовской, Inagli – на Инаглинском ГОКе), включили их в свою шихту. В целом у России есть огромный потенциал для поставок угля в Китай.

– Как вы оцениваете влияние китайского спроса на мировую конъюнктуру?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных