– Индия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) нацелены сейчас на диверсификацию и уход от зависимости от поставок угля из Австралии. Действительно, мы не только вели переговоры с крупными государственными и частными металлургическими компаниями, но и поставили пробные партии. Якутский уголь устроил индийцев, сейчас мы договариваемся о долгосрочных контрактах и больших объемах. Раньше всю нашу маржу съедал фрахт, потому что уголь отправлялся потребителям [в Индию] небольшими партиями. До открытия терминала в Ванино мы могли загружать сухогрузы дедвейтом 15 000–40 000 т. Сейчас у нас есть возможность загрузки больших партий в крупнотоннажные суда дедвейтом 120 000 т и делать комплексные поставки различных марок металлургического угля. После окончания строительства второго этапа терминала в 2023 г. он будет способен принимать суда дедвейтом до 168 000 т. Поверьте, вы увидите, что в ближайший год объемы российских углей на индийский рынок будут расти. Мы видим активный запрос на это со стороны Индии.