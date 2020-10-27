«За рулем грузовика Actros ты как в легковом автомобиле»Гендиректор «Даймлер Камаз рус» Андреас Дойшле – о дальнейших планах локализации грузовиков Mercedes-Benz и поиске новых поставщиков
До недавнего времени совместное предприятие Daimler и российского «Камаза» в Набережных Челнах занималось крупноузловой сборкой грузовиков Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso. И через 10 лет после создания «Даймлер Камаз рус» открыл в мае 2019 г. собственный завод по производству каркасов кабин, выйдя на новый уровень локализации. Завод может делать 50 000 кабин в год, но в ближайшие годы гендиректор СП Андреас Дойшле рассчитывает на 20 000–30 000. В ближайшие два года СП сконцентрируется на поиске российских поставщиков мелких и среднеразмерных деталей для своих грузовиков.
Прогноза, как увеличатся продажи самих грузовиков, Дойшле не дает, но по итогам нынешнего года роста точно не ждет по причине пандемии и приостановки сборки Fuso c прошлой осени (перезапуск производства Fuso состоится уже через несколько недель). Падение продаж в секторе грузовиков, по его мнению, может достичь 10%, а машин европейских брендов даже 20%.