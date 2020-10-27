До недавнего времени совместное предприятие Daimler и российского «Камаза» в Набережных Челнах занималось крупноузловой сборкой грузовиков Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso. И через 10 лет после создания «Даймлер Камаз рус» открыл в мае 2019 г. собственный завод по производству каркасов кабин, выйдя на новый уровень локализации. Завод может делать 50 000 кабин в год, но в ближайшие годы гендиректор СП Андреас Дойшле рассчитывает на 20 000–30 000. В ближайшие два года СП сконцентрируется на поиске российских поставщиков мелких и среднеразмерных деталей для своих грузовиков.