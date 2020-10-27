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«За рулем грузовика Actros ты как в легковом автомобиле»

Гендиректор «Даймлер Камаз рус» Андреас Дойшле – о дальнейших планах локализации грузовиков Mercedes-Benz и поиске новых поставщиков
Анастасия Львова
Гендиректор «Даймлер Камаз рус» Андреас Дойшле /Максим Стулов / Ведомости

До недавнего времени совместное предприятие Daimler и российского «Камаза» в Набережных Челнах занималось крупноузловой сборкой грузовиков Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso. И через 10 лет после создания «Даймлер Камаз рус» открыл в мае 2019 г. собственный завод по производству каркасов кабин, выйдя на новый уровень локализации. Завод может делать 50 000 кабин в год, но в ближайшие годы гендиректор СП Андреас Дойшле рассчитывает на 20 000–30 000. В ближайшие два года СП сконцентрируется на поиске российских поставщиков мелких и среднеразмерных деталей для своих грузовиков.

Прогноза, как увеличатся продажи самих грузовиков, Дойшле не дает, но по итогам нынешнего года роста точно не ждет по причине пандемии и приостановки сборки Fuso c прошлой осени (перезапуск производства Fuso состоится уже через несколько недель). Падение продаж в секторе грузовиков, по его мнению, может достичь 10%, а машин европейских брендов даже 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных