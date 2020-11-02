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«Просто предложить низкий тариф большого ума не надо»

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков – о том, будут ли у лоукостера самолеты Airbus и почему у него лояльные клиенты
Александр Воробьев
Андрей Гордеев / Ведомости

С момента создания почти шесть лет назад «Победа» стала самым ярким и скандальным авиапроектом в России. Пандемию лоукостер тоже пережидал в своем стиле: первым объявил о полной приостановке всех полетов, первым заявил, что деньги за отмененные рейсы сможет возвращать только в виде ваучеров на будущие перелеты. Возобновив в июне полеты, «Победа» растет – одна из немногих в мире – и даже получает прибыль. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Победы» Андрей Калмыков рассказал о причинах успеха авиакомпании, о том, почему проект получился одиозным и почему «Победа» в отличие от ведущих лоукостеров мира не продает еду во время полета.

– Международная консалтинговая компания CAPA сообщила в сентябре, что в июле из европейских компаний только «Победа» сумела нарастить трафик относительно июля 2019 г. В августе и сентябре росли вы и S7. За счет чего это удалось?

– Причин много. Причина номер один – мы останавливались в апреле – мае вообще. Мы смогли скопить силы, подготовить флот к суперинтенсивной эксплуатации, поработать над документами, над процедурами, технологиями. Пилоты и бортпроводники отдыхали, занимались своим здоровьем.

Во-вторых, мы смогли очень серьезно снизить тарифы, чтобы стимулировать людей летать. По сравнению с прошлым годом тарифы упали в среднем на 30% за счет большего количества билетов по минимальным ценам. Люди соскучились по полетам, все хотят летать, но денег у людей больше не стало. Мы с нашей низкой себестоимостью смогли предложить цены на 30% ниже, только чтобы заполнять кресла. Нам сильно помогло снижение стоимости керосина – нефть упала, керосин тоже чуть-чуть просел. Как только наша себестоимость падает, мы тут же транслируем ее в цены для клиентов.

– Какие процедуры доработали? Что стало лучше?

– Мы спокойно допилили новый сайт. Спокойно сами его протестировали, не тратя деньги на тестировщиков. Запустили мобильное приложение. Провели конкурс на новую операционную систему управления производством. Подготовили всю конкурсную документацию. Потратили время с пользой! Ну и плюс мы очень много сэкономили за время простоя. Нам гораздо выгоднее не летать совсем, чем выполнять 1–2 рейса на судно в день.

– Сколько сэкономили?

– Много. Я думаю, что положительная разница между «не летать» и «летать мало» за два месяца составила в районе $10 млн.

Прибыль во время пандемии

– Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что в июле «Победа» отлетала с прибылью. А как в августе и сентябре и по итогам девяти месяцев?

– Естественно, мы в прибыли и в августе, и в сентябре. Сейчас мы, по предварительным данным, по итогам девяти месяцев в плюсе. Основная задача теперь не проесть до конца года все, что заработали. Задача сверхтрудная, но пока выглядит как выполнимая. Будем биться за каждую копейку. Октябрь, ноябрь и декабрь будут убыточными. В принципе, без эпидемии они бы тоже были прибыльными для «Победы» (может, за исключением ноября). Но люди именно сейчас боятся планировать полеты. Поэтому приходится стимулировать тех, кто не боится.

– Сейчас можно говорить о второй волне эпидемии. Но правительство вроде не собирается пока вводить ограничения.

– Пассажиропоток все равно упадет. Но на нас пока хватит.

– В апреле – мае вы остановились и для экономии ресурсов, и для того, чтобы предотвратить заражение экипажей и развоз вируса по стране. Эти соображения больше не актуальны?

– Сейчас всех сотрудников, которые работают с клиентами, мы обеспечили экранами, масками, перчатками, проводим регулярные тестирования. Но я не ожидал, что такое беспечное отношение будет у людей в целом. Такое впечатление, что половина населения в ковид вообще не верит и считает его каким-то заговором.

– Ваша прибыль летом, в сентябре и по итогам девяти месяцев – это ведь с учетом переноса платежей по лизингу, одной из самых крупных статей затрат?

– Переноса куда?

ВТБ в апреле сообщал, что группе «Аэрофлот» перенес лизинговые платежи на полгода.

– У нас всего три самолета ВТБ, поэтому нам это как слону дробина, да и потом платить-то все равно придется по полной программе.

– А остальным лизингодателям?

– Со всеми остальными провели переговоры. Нам на два месяца, пока мы стояли, чуть-чуть снизили ставочку. Мы же вообще не летали. Кроме ВТБ у нас нет переноса лизинговых платежей. Какой смысл? Cash flow? Но у нас с ликвидностью, слава богу, проблем нет. Какая разница, когда ты заплатишь?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных