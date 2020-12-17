«Мы управляем одним магазином Fix Price в 4000 копий»Гендиректор сети Fix Price Дмитрий Кирсанов – о том, как пандемия не изменила планов развития компании и почему у нее нет конкурентов
Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price может уже в следующем году провести IPO на Лондонской и Московской биржах. Компания, как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, оценивается в $6 млрд, а в ходе размещения она может привлечь $600–900 млн. Сама сеть категорически не хочет комментировать свои план по выходу на биржу, но гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов признает, что компания «изначально создавалась с прицелом на публичность». В интервью «Ведомостям» Кирсанов рассказывает, как в кризис удается держать фиксированные цены и за счет чего сеть будет расти.
– Компания изначально создавалась c прицелом на публичность. Что касается IPO, то это всего лишь один из вариантов развития, который мы рассматриваем. Что касается сроков IPO, то мы их никогда не называли, и, наверное, сейчас говорить об этом преждевременно. Все зависит от желания наших акционеров. Когда они поставят задачу провести IPO, тогда мы и включимся активно в эту работу. Тогда уже можно будет говорить предметно об этом вопросе.
– Если акционеры примут такое решение, то мы сразу сообщим об этом рынку надлежащим образом. На данный момент прибавить к этому особенно нечего.
– У нас приоритеты распределены равномерно. Но все зависит еще и от ситуации на рынке капитала, желания акционеров и возможностей компании. О нашем IPO начали говорить с 2007 г., и что мы хотим сделать компанию публичной, мы никогда и не скрывали.
– Это же вопрос: «Если мы станем публичными».
– Я считаю, что публичность – не самоцель для любой компании, но к ней надо стремиться. Потому что, как показывает опыт наших коллег за рубежом, публичная компания – это совершенно другая корпоративная культура управления, это большая ответственность и дисциплина, это все же бо́льшая эффективность и устойчивость бизнеса. Что касается прозрачности бизнеса, это как знак качества. Понятный, прозрачный бизнес вызывает меньше вопросов, и чем ты прозрачнее, тем лучше к тебе относятся и покупатели, и партнеры, и финансовые институты, и государственные структуры.
Боимся ли мы, что о нас узнают больше, чем знают сейчас? Нет. На этапе создания компании в 2007–2010 гг., когда мы первыми вывели такой формат бизнеса на российский рынок, конечно, мы опасались этого. Мы меньше делились информацией. А почему? Потому что тогда мы были небольшими, барьеры по выходу на рынок для конкурентов были более низкими.
Сейчас Fix Price покрывает почти всю территорию страны – мы присутствуем более чем в 1000 российских городов, а также в шести странах ближнего зарубежья. Сейчас другим компаниям выйти в этот сегмент сложнее. И догнать нас по количеству магазинов, и создать такую же операционную модель управления бизнесом им будет очень трудно и дорого – с точки зрения как финансов, так и времени. Да и команду специалистов собрать не так просто. У нас почти весь топ-менеджмент – это люди, которые работают с момента ее основания. Пришли вместе со мной из торгового дома «Копейка», буквально несколько человек пришли со стороны – для развития отдельных направлений бизнеса. Это редкая ситуация.
И у нас получился уникальный симбиоз: с одной стороны, мы работаем в секторе non-food – это не продукты питания, это абсолютно другой товар, другая доходность и другая модель работы, с другой – нам удалось с собой принести в операционный бизнес принципы дискаунтера.