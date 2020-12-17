Сейчас Fix Price покрывает почти всю территорию страны – мы присутствуем более чем в 1000 российских городов, а также в шести странах ближнего зарубежья. Сейчас другим компаниям выйти в этот сегмент сложнее. И догнать нас по количеству магазинов, и создать такую же операционную модель управления бизнесом им будет очень трудно и дорого – с точки зрения как финансов, так и времени. Да и команду специалистов собрать не так просто. У нас почти весь топ-менеджмент – это люди, которые работают с момента ее основания. Пришли вместе со мной из торгового дома «Копейка», буквально несколько человек пришли со стороны – для развития отдельных направлений бизнеса. Это редкая ситуация.