«В коронакризис мы выросли на пиве и газировке»

Второе разделение произошло в прошлом году. Сейчас у нас две компании. Одна – нынешняя Arconic Corp., которой я руковожу. Она была подразделением по производству алюминиевых полуфабрикатов той старой Arconic. В нее входит три направления, самое крупное из которых – прокатное производство, где изготавливают алюминиевые листы и плиты. Второе направление – решения для строительства и архитектуры – это компоненты для облицовки фасадов зданий, алюминиевый профиль, оконные рамы и прочие продукты. Третье – экструзионное производство (получение изделий путем продавливания нагретого металла через формующее отверстие). Второй компанией стала Howmet Aerospace (так переименовали Arconic Inc. после выделения из нее Arconic Corp.), которая обслуживает преимущественно аэрокосмическую отрасль.