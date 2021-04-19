«В коронакризис мы выросли на пиве и газировке»Гендиректор корпорации Arconiс Тим Майерс рассказал «Ведомостям» о выживании бизнеса в пандемию
Мировые цены на алюминий продолжают бить рекорды. Стоимость тонны этого металла, востребованного сегодня во многих отраслях промышленности, уже превысила на LME $2300, достигнув максимального уровня с июня 2018 г. Но весь прошлый год оказался непростым для производителей алюминиевой продукции, особенно для тех, кто поставляет ее авиастроительным корпорациям. Коронакризис обрушил рынок авиаперевозок, что вынудило авиакомпании остановить закупку новых лайнеров.
Гендиректор корпорации Arconic Тим Майерс рассказал «Ведомостям» о том, как алюминиевая отрасль пережила пандемию 2020 г., почему российский завод в Самаре в сложных ковидных условиях показал лучшие результаты за 30 лет и из-за чего компания пожаловалась на Федеральную антимонопольную службу премьер-министру России Михаилу Мишустину.
– Летом 2020 г. завершилось формирование Arconic Corporation из Arconic Inc., когда-то бывшей частью алюминиевого гиганта Alcoa. Какую часть бизнеса получила Arconic Corp. в наследство, а что отошло бывшей Arconic Inc., которая сегодня называется Howmet Aerospace?
– Разделение, которое произошло в прошлом году, стало вторым по счету. Оно завершилось 1 апреля 2020 г., так что недавно мы отпраздновали первую годовщину в качестве новой компании. Первое разделение произошло в 2016 г. Alcoa, как вы знаете, была полностью интегрированной алюминиевой компанией, первой в своем роде.
В результате реструктуризации произошло разделение добывающего бизнеса, куда входит вся деятельность по добыче и выплавке алюминия, а также энергетические активы, от производственного – там, где из алюминия производят другие конструкционные материалы, компоненты и полуфабрикаты. Так, из одной компании стоимостью около $28 млрд были созданы две компании стоимостью $14 млрд каждая. Одна сохранила название Alcoa Corporation, другая получила название Arconic Inc.
Второе разделение произошло в прошлом году. Сейчас у нас две компании. Одна – нынешняя Arconic Corp., которой я руковожу. Она была подразделением по производству алюминиевых полуфабрикатов той старой Arconic. В нее входит три направления, самое крупное из которых – прокатное производство, где изготавливают алюминиевые листы и плиты. Второе направление – решения для строительства и архитектуры – это компоненты для облицовки фасадов зданий, алюминиевый профиль, оконные рамы и прочие продукты. Третье – экструзионное производство (получение изделий путем продавливания нагретого металла через формующее отверстие). Второй компанией стала Howmet Aerospace (так переименовали Arconic Inc. после выделения из нее Arconic Corp.), которая обслуживает преимущественно аэрокосмическую отрасль.
– Почему именно в середине 2020-го, в период, когда по всему миру бушевала пандемия, было принято решение все же завершить формирование Arconic Corp.?
– Пандемия никак не повлияла на причины, по которым мы решили разделить компанию. Обстоятельства были не в нашу пользу, однако разделение, которое произошло в апреле 2020 г., позволило уже двум самостоятельным компаниям более эффективно справляться с негативными последствиями пандемии. В долгосрочной перспективе оно также будет иметь позитивный эффект как для компаний, так и для сотрудников, и акционеров.