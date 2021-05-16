«Прогнозы в солнечной энергетике всегда отстают от реальности»Гендиректор «Хевела» Игорь Шахрай рассказывает, как дешевеют солнечные батареи и какая господдержка нужна российской зеленой энергетике
Компания «Хевел» первой в России построила солнечную электростанцию (СЭС) и первой же запустила завод по выпуску фотоэлектрических модулей. Сегодня компании тесно на внутрироссийском рынке, расширять бизнес она хочет за счет экспорта. Но стать конкурентоспособной на глобальном уровне будет трудно: на рынке доминирует китайская продукция, а конкуренты в Европе и США сильны за счет господдержки. Гендиректор «Хевела» Игорь Шахрай рассказал «Ведомостям» о стратегии расширения компании, проблемах зеленой энергетики, новых технологиях, а также почему СЭС с низкими капзатратами может вырабатывать неоправданно дорогое электричество.
– Мы начали готовиться к предстоящим трудностям с февраля 2020 г. Прежде всего заранее направили строительные бригады и разместили их в регионах строительства новых СЭС, в том числе в Казахстане – там расположена треть станций, которые мы сейчас строим. Поэтому, когда границы закрылись, а в российских регионах начали действовать коронавирусные ограничения, наши сотрудники уже были там, где нужно. Это позволило полностью выполнить программу по строительству на 2020 г. и не сорвать сроки строек. На месяц сдвинулись сроки ввода Нововаршавской СЭС на 15 МВт в Оренбурге, но это было связано не с ковидом, а с доработкой документов со стороны субподрядчика. А наш завод в Новочебоксарске, выпускающий оборудование для СЭС, и вовсе отработал весь прошлый год в режиме 24/7.
– В прошлом году компания ввела солнечные парки на 1,1 ГВт, в том числе на 355 МВт в Казахстане. По итогам года ожидаем, что консолидированный объем вводов новых СЭС составит 1,7 ГВт, включая проекты в рамках розничного бизнеса группы.
– Выручка «Хевела» выросла к 2019 г. на 21% до 21 млрд руб., активы составили 109 млрд руб. – рост год к году на 76%. Рост доходов происходит за счет не только продажи электроэнергии, но также проектирования, строительства, эксплуатации СЭС, создания и развития новых сегментов. Основной объем приходится на возведение объектов генерации по договорам на предоставление мощности (ДПМ; гарантируют инвесторам окупаемость 12% в год. – «Ведомости»), в рамках которых и были построены СЭС на 1,1 ГВт. Кроме того, мы построили три небольших объекта на 6 МВт общей мощности в изолированных и труднодоступных регионах – в Республике Тыва, Забайкальском крае и на Алтае. Также мы выступаем технологическим интегратором при строительстве двух крупных предприятий в Калининграде.
– Мы видим активность IPO во многих секторах, но в нашем сегменте ничего такого не происходит. Пока компания не достигала максимальной стоимости для выхода на биржу, но мы не исключаем этот вариант.
– Сегодня предприятие способно выпускать продукции на 340 МВт в год. При этом КПД наших солнечных ячеек приблизился к 24%. На заводе, который наш партнер – компания EnCORE («дочка» «Реам менеджмента». – «Ведомости») строит в Калининграде, будет выпускаться оборудование с КПД ячейки 24,5–25%. В целом в мире КПД солнечных модулей варьируется сегодня от 19 до 23%.
– Сначала завод выпускал модули по тонкопленочной технологии. При высокой стоимости сырья – кремния – выбор этой технологии имел немного альтернатив, так как в thin film его потребление крайне мало – примерно в 250 меньше, чем в аналогах технологий, основанных на использовании кремниевой подложки вместо стекла. Через несколько лет цены на кремний снизились с $400 до $8, лишив тонкопленочную технологию ценового преимущества. Зато ее технологический потенциал лежал в создании новых модификаций и новых технологий с использованием того же состава производственного оборудования. После успешных испытаний технологии гетероперехода на базе нашего НТЦ мы внедрили наработки в производство и модернизировали линию всего за полгода. Наша нынешняя гетероструктурная технология не считается классической тонкопленочной технологией, но p-n переход в ней осуществляется тонкопленочным способом, т. е. токопроводящие слои осаждаются на кремниевую подложку.
– Сделка закрыта. Доля «Т плюса» составляет 16%, остальное – у группы «Хевел». Они вносили в совместное предприятие 215 МВт СЭС, в том числе и те, что еще будут построены. Общая мощность СЭС, которые вошли в СП, составляет 1,1 ГВт. К концу года с учетом новых вводов установленная мощность станций достигнет 1,7 ГВт. Сколько будет введено новых солнечных станций на горизонте до 2035 г., будет зависеть от окончательных параметров второй программы поддержки ВИЭ. По реализации солнечных модулей и ячеек будем ориентироваться на объем производства нашего завода в Новочебоксарске и наших партнеров в Калининграде, т. е. 1,34 ГВт в год.