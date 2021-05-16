– Мы начали готовиться к предстоящим трудностям с февраля 2020 г. Прежде всего заранее направили строительные бригады и разместили их в регионах строительства новых СЭС, в том числе в Казахстане – там расположена треть станций, которые мы сейчас строим. Поэтому, когда границы закрылись, а в российских регионах начали действовать коронавирусные ограничения, наши сотрудники уже были там, где нужно. Это позволило полностью выполнить программу по строительству на 2020 г. и не сорвать сроки строек. На месяц сдвинулись сроки ввода Нововаршавской СЭС на 15 МВт в Оренбурге, но это было связано не с ковидом, а с доработкой документов со стороны субподрядчика. А наш завод в Новочебоксарске, выпускающий оборудование для СЭС, и вовсе отработал весь прошлый год в режиме 24/7.