Периодическое обновление продуктовой линейки – это неотъемлемая часть стратегии любой FMCG-компании. Кофейная культура развивается, потребительские предпочтения меняются, важно отвечать на эти изменения. Все начинается с того, что у вас есть потребительское, рыночное или конкурентное понимание. Например, вы понимаете, что нужно попробовать другой тип упаковки кофе. А, скажем, в случае с Ruby [Paulig Presidentti Ruby] появилась идея сыграть на неожиданном [цвете]. Цвет же влияет на вкусовые ощущения. Мы видим кофе рубинового цвета и уже [заранее] начинаем представлять, каков он на вкус. Дизайн протестировали в рамках специального исследования в фокус-группах потребителей, и они нашли идею интересной и даже захватывающей. Тогда мы поставили задачу по разработке продукта перед нашей командой по созданию блендов. Сейчас такие команды состоят из художников и ученых. Потому что это одновременно искусство и наука. С Ruby результат, по-моему, просто фантастический. Пробовать этот кофе с шоколадными нотками – это сродни дегустации вина. Очень интересный получился продукт.