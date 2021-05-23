«Почти во всем мире продажи кофе в 2020 г. стагнировали или падали, а в России росли»Гендиректор Paulig Group Рольф Ладау о том, что отличает российских любителей кофе, и почему Paulig не только кофейная компания
Мы в России привыкли воспринимать Paulig исключительно как производителя кофе. Действительно, у нас в стране на кофе приходится 82% продаж компании. Но в ее глобальной выручке – меньше трети, в то время как больше половины приносит модный в Европе TexMex – техасско-мексиканская кухня: кукурузные чипсы, лепешки, соусы и т. п. Поэтому даже в год пандемии Paulig рискнула начать строительство завода по производству продуктов для тексмекса стоимостью 45 млн евро в Бельгии.
В «кофейной» России компания тоже решилась на смелый шаг, открыв второе и пока последнее кафе бренда в мире (первое работает на родине компании, в Финляндии).
Гендиректор Paulig Group Рольф Ладау на прошлой встрече с «Ведомостями» во время поездки в Москву в 2019 г. обещал выпустить специальный кофе для России. В том же году в линейке блендов City, названных в честь разных городов мира, появился Cafe Moscow. В новом интервью (по видеосвязи) Ладау рассказывает о том, как создаются новые бленды, о последних тенденциях в потреблении кофе и о том, что поменялось в бизнесе во время пандемии. В разговоре участвует также гендиректор Paulig в России Ольга Свечникова.
Рольф Ладау: Где-то посередине, я думаю. Потому что и «обязательная программа» может вылиться в проблему, и слишком много идей тоже может оказаться не лучшим вариантом. Мы стараемся работать не над количеством, а над качеством идей и в каждый конкретный год выбираем правильное количество, основываясь на качестве продуктов, которыми располагаем. Так что в один год может быть два, а в другой четыре новых вкуса и т. д.
Периодическое обновление продуктовой линейки – это неотъемлемая часть стратегии любой FMCG-компании. Кофейная культура развивается, потребительские предпочтения меняются, важно отвечать на эти изменения. Все начинается с того, что у вас есть потребительское, рыночное или конкурентное понимание. Например, вы понимаете, что нужно попробовать другой тип упаковки кофе. А, скажем, в случае с Ruby [Paulig Presidentti Ruby] появилась идея сыграть на неожиданном [цвете]. Цвет же влияет на вкусовые ощущения. Мы видим кофе рубинового цвета и уже [заранее] начинаем представлять, каков он на вкус. Дизайн протестировали в рамках специального исследования в фокус-группах потребителей, и они нашли идею интересной и даже захватывающей. Тогда мы поставили задачу по разработке продукта перед нашей командой по созданию блендов. Сейчас такие команды состоят из художников и ученых. Потому что это одновременно искусство и наука. С Ruby результат, по-моему, просто фантастический. Пробовать этот кофе с шоколадными нотками – это сродни дегустации вина. Очень интересный получился продукт.
Ольга Свечникова: Этот вкус специально создавался под российского потребителя. В нашей стране любят пить кофе с молоком, и «Москва» лучше всего раскрывается при добавлении молока или сливок. Он темной обжарки, с ягодными нотками – словом, всё, как любят россияне. Из линейки City в России еще продаются Paulig City Cafe New York – он более кислый, Paulig City Cafe Havana – более терпкий и Paulig City Cafe Paris – во Франции любят такой горький кофе, что я его, например, пить не могу.
О. С.: Сейчас только в России и немного в Белоруссии. В Финляндии, также локально, продаются бленды, посвященные Барселоне, Рейкьявику и Сиднею. Это обусловлено потребительскими привычками любителей кофе в каждой стране: в России люди предпочитают более темную степень обжарки кофе и напитки с добавлением молока, а в Скандинавии – светлую обжарку и заваривание в фильтр-кофеварке.
Кстати, Ruby – из более премиальной линейки Presidentti, создавался специально для россиян, но понравился фокус-группам за рубежом. Он соответствует мировому тренду на переход к более темной обжарке, но при этом не давит горечью, у него шоколадные нотки с ярко выраженным ягодным послевкусием. Сейчас его производят в Финляндии для внутреннего рынка.
Р. Л.: На рынках, с которыми мы работаем, в натуральном кофе мы видим тенденцию к более темной обжарке. Еще прослеживается тенденция к премиальным, более экспериментальным концепциям.
О. С.: В России продажи кофе темной обжарки тоже растут: +10% за январь – апрель по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Р. Л.: А рынок растворимого кофе довольно стабилен. В России, например, на растворимый кофе по-прежнему приходится две трети кофейного рынка. (Сама Paulig не производит растворимый кофе. – «Ведомости».)