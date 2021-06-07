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«Решающую роль играет Восток, а не Запад»

Член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль о сценариях развития нефтяного рынка и перспективах зеленой энергетики
Александр Малахов
Член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль /Heinz-Peter Bader / Reuters

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в июне 2021 была избрана в совет директоров «Роснефти». В кулуарах ПМЭФ она впервые на этом посту рассказала журналистам «Ведомостей», РИА «Новости» и Reuters о своем видении перспектив зеленой энергетики, о роли нефти в мировом энергобалансе и возможности нового сырьевого суперцикла. «Ведомости» публикуют полную версию данной беседы.

— Почему вы приняли предложение войти в совет директоров «Роснефти»?

— Во-первых, это очень интересно. Это большая честь присоединиться к одной из ведущих нефтяных компаний мира. Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С «Роснефтью» есть совпадения по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай. 

— Принимая во внимание жесткую климатическую повестку в мире, и особенно в Европе, как вы думаете, на что «Роснефть» должна или даже обязана обратить больше внимания?

— Я, конечно, наблюдала за «Роснефтью» и читала о компании, но мои познания были лишь познаниями слушателя и читателя. Теперь у меня есть возможность увидеть ситуацию изнутри, и в последние дни я много узнала о низкоуглеродных инициативах и, в частности, о проекте «Восток Ойл». 

Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Это говорит о том, что если есть любая техническая возможность снизить углеродный след — она реализуется. Используются передовые экологичные технологии и при бурении скважин, и при строительстве нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Углеродный след при добыче нефти на «Восток Ойл» — всего 12 кг на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра — 50 кг. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

— Каков ваш прогноз по потреблению нефти в ближайшие несколько лет, учитывая ситуацию на мировом энергетическом рынке?

— Если взять мировое потребление нефти, то с 2006 года мы наблюдаем сильное падение в традиционных странах ОЭСР. Я люблю читать нефтяные прогнозы ОПЕК, и если посмотреть на их данные за последние 20 лет, то мы увидим, что в государствах Азии, напротив, потребление нефти постоянно растет в силу разных причин. Одна из них, конечно, демографическая, но другая, еще более важная, – это фактор экономического развития. Я всегда подчеркивала, что решающую роль играет Восток, а не Запад. И энергетический рынок как таковой теперь более динамично развивается на Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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