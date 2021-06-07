— Если взять мировое потребление нефти, то с 2006 года мы наблюдаем сильное падение в традиционных странах ОЭСР. Я люблю читать нефтяные прогнозы ОПЕК, и если посмотреть на их данные за последние 20 лет, то мы увидим, что в государствах Азии, напротив, потребление нефти постоянно растет в силу разных причин. Одна из них, конечно, демографическая, но другая, еще более важная, – это фактор экономического развития. Я всегда подчеркивала, что решающую роль играет Восток, а не Запад. И энергетический рынок как таковой теперь более динамично развивается на Востоке.