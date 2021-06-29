Какой самолет взлетит вместо «Конкорда»Boom Technology собирается вернуть авиапассажирам сверхзвуковые полеты
В 2003 г. совершил свой последний рейс «Конкорд», и с тех пор пассажиров перевозят со скоростью меньше звука. Но Шолль планирует возродить сверхскоростные авиаперелеты. У его стартапа Boom Technology уже несколько заказов от авиакомпаний на сверхзвуковой пассажирский самолет Overture. В этом месяце очередной клиент, один из крупнейших в мире авиаперевозчиков – United Airlines, подписал меморандум о приобретении 15 лайнеров и опцион на покупку еще 35 машин. Сумма сделки не раскрывается.
Самолет Шолля будет летать со скоростью 1,7 маха (более 550 м/с, или более 2000 км/ч; число Маха – единица, означающая реальную скорость в потоке вещества, в частности в воздушной среде). То есть путь от Сан-Франциско до Токио займет не 10 с лишним часов, а приблизительно шесть, а от хаба United Airlines в штате Нью-Джерси до Лондона – 3,5 часа вместо шести с лишним. «Это значит, что вы можете уехать утром, устроить встречу после обеда или за ужином в Лондоне, а затем вернуться на вечерний рейс и прибыть в Нью-Йорк вовремя, чтобы уложить детей в постель в тот же день», – обещает Шолль в интервью сайту Pioneer.
С высоты 18 км пассажиры смогут увидеть кривизну земной поверхности и синеву бесконечного неба. Мест в самолете будет от 65 до 88 (в зависимости от того, насколько близко авиакомпания расположит кресла). Корпус Overture очень узкий, из-за этого в каждом ряду по одному креслу у каждого окна и проход между ними. Полок для багажа нет, чтобы салон был просторнее. Чемоданы кладутся в отсек под сиденьем. Чего еще нет – откидывающейся до состояния плоской кровати спинки кресла. Для полета через Атлантику оно не понадобится – вы выспитесь в лучшей в мире кровати, которая у вас дома, шутит Шолль.
Снова станут возможны трюки вроде проделанного в 1985 г. музыкантом Филом Коллинзом. Он выступил на концерте Live Aid в Великобритании, сел на «Конкорд» и в тот же день отыграл концерт в Америке. В принципе, можно будет прилететь в США на день раньше, чем вылетел из Европы.
В октябре 2020 г. Boom вывел из ангара готовый уменьшенный прототип лайнера под названием XB-1, рассчитанный на двух человек. Сейчас он проходит наземные испытания, а в конце этого – начале следующего года должен подняться в воздух. В 2022 г. должен быть заложен завод (пока не известно, где именно). Полноразмерный Overture будет готов взлететь в 2025 г., говорил Шолль журналу Pioneer: «Обычно реактивному самолету требуется около двух лет летных испытаний для сертификации.