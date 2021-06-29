Какой самолет взлетит вместо «Конкорда»

Самолет Шолля будет летать со скоростью 1,7 маха (более 550 м/с, или более 2000 км/ч; число Маха – единица, означающая реальную скорость в потоке вещества, в частности в воздушной среде). То есть путь от Сан-Франциско до Токио займет не 10 с лишним часов, а приблизительно шесть, а от хаба United Airlines в штате Нью-Джерси до Лондона – 3,5 часа вместо шести с лишним. «Это значит, что вы можете уехать утром, устроить встречу после обеда или за ужином в Лондоне, а затем вернуться на вечерний рейс и прибыть в Нью-Йорк вовремя, чтобы уложить детей в постель в тот же день», – обещает Шолль в интервью сайту Pioneer.