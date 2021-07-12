– Есть 13 региональных проектов, которые мы запускаем в первую очередь. Этим проектам мы готовимся предоставить меры поддержки уже в этом году – в общей сложности около 7 млрд руб. Еще 109 проектов мы рассматриваем для оказания поддержки. Эти проекты будут реализованы, во-первых, совместно с регионами в лице их региональных компаний, в том числе с региональными операторами. Во-вторых, с частными компаниями, включая уже получившими статус регионального оператора и работающими на территории региона. Также это могут быть иные инвесторы, которые пока не работают в регионе, но готовы вложить деньги в развитие инфраструктуры. Перечислить всех будет невозможно.