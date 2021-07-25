«Отказаться от нерыночных надбавок не выйдет. Но можно их оптимизировать»Предправления «Совета рынка» Максим Быстров – о тарифах на электроэнергию для населения и подсчете выбросов СО2 для энергетиков
Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в 2021 г. продолжится. По последним прогнозам ассоциации «Совет рынка», если в Центральной России и на Урале они увеличатся всего на 4,6%, то в Сибири – на 12%. Виной всему не только многочисленные нерыночные надбавки к цене мощности, но и действия самих потребителей, считает «Совет рынка». Председатель правления ассоциации Максим Быстров в интервью «Ведомостям» рассказывает, как можно сдержать цены на электроэнергию и о создании первой в России системы онлайн-мониторинга объема выбросов СО2.
«На Кавказе проблема заключается в отношении местных властей к долгам за энергоресурсы»
– Эти компании долгое время оставались лучшими плательщиками на Северном Кавказе с уровнем платежей 97–98%, но в последние месяцы не платили вообще ничего. Инициировали решение о лишении ГП статуса субъекта оптового рынка генерирующие компании. Почему? Вероятно, потому, что им проще договариваться о возврате долгов с сетевой компанией, чем с входящими в этот же холдинг ГП. У сетевой компании больше активов, проще взыскать долг через суд и процедуру исполнительного производства. Думаю, данное решение должны комментировать сами инициаторы. Но мне кажется, что это такой жест отчаяния. Напомню, что в январе 2020 г. между генерирующими компаниями и «Россетями» по Северному Кавказу был подписан меморандум, в рамках которого была реструктурирована часть долга по этому региону под условие 100%-ной оплаты текущих платежей. Общая сумма задолженности на тот момент составляла 54,3 млрд руб. Поскольку несколько месяцев назад текущие платежи прекратились, эти договоренности были разорваны.
– Общий долг составляет 2,2 млрд руб.
– По общей практике лишение ГП статуса субъекта оптового рынка чаще всего приводит к тому, что сбытовая компания теряет бизнес и банкротится. Долги остаются на ней. Но если в других секторах при банкротстве следует распродажа имущества, за счет которого гасятся долги, то в энергетике не совсем так. После временного перехода функций ГП к сетевой компании проводится конкурс на присвоение статуса ГП в конкретном регионе. По итогам конкурса находится компания, которая получает этот статус и за счет собственных средств гасит часть, а иногда и 100% долга предыдущего ГП (так было, например, в Челябинске, где новый ГП погасил порядка 5 млрд руб.). Статус ГП – это гарантированный бизнес, оборот которого в зависимости от региона может достигать нескольких десятков миллиардов рублей в месяц. Поэтому, думаю, и на эти три территории найдутся претенденты, готовые выкупить пусть не 100%, но какую-то ощутимую часть долга. Тем более что собираемость платежей с потребителей здесь находится на весьма удовлетворительном уровне, особенно в сравнении с соседними республиками.
– Нет. В целом, если из общей картины платежной дисциплины на оптовом рынке вычесть Северный Кавказ, у нас собираемость платежей близка к 100%.
– Многое уже сделано. В частности, несколько лет назад на федеральном уровне был принят пакет поправок о платежной дисциплине, уточняющих порядок отключения неплательщиков и вводящий административную ответственность за непредоставление должниками энергетикам гарантий по оплате электроэнергии. Платежная дисциплина в результате улучшилась, в том числе и в СКФО. Но сегодня этот эффект исчерпан, и, мне кажется, в законодательном плане эти меры можно подкручивать: усиливать ответственность, увеличить размер пеней за просрочку и т. д. Но это уже настроечные вещи, которые на общей картине сильно не скажутся.
Что касается Северного Кавказа, там несколько всем известных проблем, в той или иной степени актуальных и для некоторых других регионов. Первая – это отношение местных властей к вопросу долгов за энергоресурсы (электричество, газ и др.). Ведь основные неплательщики – это предприятия ЖКХ: водоканалы, котельные и т. д. К примеру, водоканалы потребляют большой объем электроэнергии и не платят за нее. В отдельных субъектах СКФО они перечисляют поставщикам ресурса даже не десятки процентов, а единицы. При этом там тарифы на воду кратно ниже, чем у соседей. Счетчиков на воду нет, а нормативы потребления (по которым и платят люди) сильно занижены. Поэтому у водоканалов денег хватает только на то, чтобы платить зарплату сотрудникам и проводить текущие ремонты. Когда мы приходим и спрашиваем: что нам делать, вы же потребляете энергию? Нам отвечают, что поднять тарифы нет возможности, потому что это социальный вопрос. Вторая проблема – это сверхнормативные потери в сетях. Это потери из-за отсутствия приборов учета электроэнергии, незаконных подключений к энергосетям и т. д. Где-то даже воровство. Такая же история, кстати, и с газом. «Россети» и власти регионов перекидывают эту проблему друг на друга, но по факту ничего не решается.
– В 2020 г. было трудно: локдаун в несколько месяцев, стагнация в экономике, снижение энергопотребления. Не добавляло оптимизма и постановление правительства, разрешающее не платить пени за долги. Тем не менее апокалипсиса не случилось, а общая собираемость платежей в рознице осталась на уровне предыдущего года – 99,1%. Население, конечно, платило немного хуже, но промышленность платила даже лучше, чем годом ранее. Это выровняло ситуацию. Уровень платежей на опте в 2020 г. также соответствовал 2019 г. – 99,9%. В 2021 г. спрос восстанавливается, собираемость на розничном рынке подросла по сравнению с 2020 г. на 1 процентный пункт и составляет 99,5%. На ОРЭМ текущий долг составляет 82,4 млрд руб., а прирост с начала года – 9,4 млрд руб. – полностью за счет ГП «Россетей». То есть, если бы Северный Кавказ продолжал платить так, как он платил в прошлом году, ситуация была бы вообще идеальной.