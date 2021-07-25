Что касается Северного Кавказа, там несколько всем известных проблем, в той или иной степени актуальных и для некоторых других регионов. Первая – это отношение местных властей к вопросу долгов за энергоресурсы (электричество, газ и др.). Ведь основные неплательщики – это предприятия ЖКХ: водоканалы, котельные и т. д. К примеру, водоканалы потребляют большой объем электроэнергии и не платят за нее. В отдельных субъектах СКФО они перечисляют поставщикам ресурса даже не десятки процентов, а единицы. При этом там тарифы на воду кратно ниже, чем у соседей. Счетчиков на воду нет, а нормативы потребления (по которым и платят люди) сильно занижены. Поэтому у водоканалов денег хватает только на то, чтобы платить зарплату сотрудникам и проводить текущие ремонты. Когда мы приходим и спрашиваем: что нам делать, вы же потребляете энергию? Нам отвечают, что поднять тарифы нет возможности, потому что это социальный вопрос. Вторая проблема – это сверхнормативные потери в сетях. Это потери из-за отсутствия приборов учета электроэнергии, незаконных подключений к энергосетям и т. д. Где-то даже воровство. Такая же история, кстати, и с газом. «Россети» и власти регионов перекидывают эту проблему друг на друга, но по факту ничего не решается.