– Самое неприятное, с чем мы столкнулись, – высокая степень изношенности портовой инфраструктуры ВМТП. Многое не менялось достаточно долгое время. Поэтому нашим первым шагом стал пересмотр технологической модели движения грузов в порту, что позволило увеличить объем перевалки. Затем мы приступим к реконструкции и модернизации морского и железнодорожного фронтов. Недавно мы провели аудит состояния железнодорожной инфраструктуры внутри порта – оно удручающее, но всё работоспособно. Поэтому, чтобы поддерживать текущие сроки обработки контейнеров, необходимо активно работать над модернизацией инфраструктуры. А значит, наращивать капзатраты. Акционеры приняли решение инвестировать в развитие актива, отказавшись от распределения дивидендов в ближайшее время. Нам надо направить максимум энергии и денежного потока на модернизацию и обслуживание текущего долга. Его уровень остается довольно высоким, но комфортным для компании. На конец 2020 г. соотношение чистого долга к EBITDA составляло 2,8–2,9, на сегодняшний день еще меньше.