«Я не фанат экспорта золота»Гендиректор Petropavlovsk Денис Александров о будущем золотодобывающей отрасли и о том, как его компании вписаться в него наилучшим образом
Цены на золото в 2021 г. держатся в диапазоне $1700–1800 за тройскую унцию, что является исторически высоким уровнем (дороже золото стоило лишь в 2020 г., когда цена превысила $2000). В мире становится все меньше россыпных месторождений золота и все активнее вовлекаются в разработку месторождения с упорными рудами, требующие особых технологий добычи. На этом фоне золотодобывающая компания Petropavlovsk («Петропавловск») планирует до конца октября представить новую стратегию развития. Новое руководство компании, в которой регулярно менялись акционеры и периодически вспыхивали корпоративные скандалы, стремится стабилизировать производственную деятельность и возобновить выплату дивидендов.
Денис Александров, возглавивший Petropavlovsk в конце прошлого года, в интервью «Ведомостям» рассказывает о стратегии компании, судьбе сделки по продаже доли в железорудной компании IRC и возможном ребрендинге.
– Действительно, период был непростой, в прессе было много шума вокруг «Петропавловска» последние несколько лет. За последние 4–5 лет в компании четыре раза сменился основной акционер. Когда мы пришли в компанию в декабре, у коллектива было очень настороженное отношение. И первая задача была – убедить коллектив, что мы пришли сюда не грабить компанию, не продавать ее по кускам, не увольнять всех и вся, а пришли строить, с планами и с надеждами на то, что компания будет дальше развиваться. Это сделать удалось, коллектив в нас в целом поверил. Дальше началась работа по комплексному аудиту. Мы реструктурировали полностью московский офис, сейчас в процессе по благовещенскому офису. Сегодня стали понятны все линии управления. Дальше мы начали смотреть на контракты. Было очень много посредников, закупка была не у прямых поставщиков. Мы избавились от посредников, «спрямили» контракты, где-то заключили долгосрочные, пересмотрели программу капитальных затрат. Некоторые сотрудники были уволены за нарушение правил этики в процедурах закупки, с кем-то судимся сейчас. За первые полгода мы сократили капитальные и операционные затраты примерно на $26 млн.
– Серьезной проблемой стал [золотосодержащий] концентрат. В 2020 г. окно для заключения контрактов, которое обычно приходится на сентябрь-октябрь, было пропущено, и, когда мы пришли в компанию, у нас было законтрактовано всего 40 000 т внешнего концентрата, а нужно было 80 000 т. Поэтому начались поиски концентрата на рынке. На сегодняшний день мы свои 80 000 т законтрактовали. Даже законтрактовали концентрат из Греции – такой, наверное, первый опыт у нас по иностранному концентрату, если не брать в расчет казахстанский концентрат. Мы не так много потеряли в деньгах, так как маржа по стороннему концентрату меньше – порядка 10%, а по собственному концентрату – около 50%. (Извлечение золота Petropavlovsk осуществляет на Покровском автоклавно-гидрометаллургическом комбинате (АГК) с перерабаткой 500 000 т концентрата в год, обогащенный концентрат производится на флотационных фабриках трех горно-гидрометаллургических комбинатов (ГГМК) «Маломыр», «Пионер» и «Албын» (около 15 млн т руды в год). – «Ведомости».)
В производстве, конечно, падение большое. В прошлом году была партия очень богатого стороннего концентрата, [с содержанием золота] порядка 100 г на тонну, и за весь год в среднем, по-моему, 60 г на тонну получилось у нас, а в этом году максимум, что мы имеем с рынка, 30–31 г на тонну.
Еще одна причина падения производства – это проект «Албын». Месторождение Албын (в проект «Албын» входят также Эльгинское и Унгличиканское месторождения. – «Ведомости») было отработано в IV квартале 2020 г. На Албыне была окисленная руда с очень хорошим извлечением. Фабрика мощностью 3,6 млн т в год, которая на эту окисленную руду была построена, работала на полную мощность, и у «Албына» были самые низкие затраты в группе. Теперь мы перешли на отработку соседнего месторождения – Эльгинского, оно в 36 км, и там руды совсем другие – упорные и полуупорные с содержанием золота порядка 1 г на тонну и существенно меньшим извлечением – 75–78%. Сейчас «Албын» показывает резкое падение по производству и рост по затратам, и это мы увидели в первом полугодии.
«Пионер» с «Маломыром» работали на уровне прошлого года более-менее нормально.
– Строительство и запуск в конце мая флотационной фабрики на «Пионере». Для «Пионера» это очень важное событие, потому что месторождение находится на стадии, когда неупорные окисленные руды заканчиваются, а флотации не было. «Пионер» находится в 30 км от нашего автоклавно-гидрометаллургического комплекса, поэтому его запуск был критичен для производства этого года.
Во втором полугодии фабрика работает уже на полную мощность, и мы ожидаем во втором полугодии рост производства, что также повлияет и на загрузку автоклава. Первую половину года, как и весь 2020 год, автоклав работал на 50% загрузки, и из них значительную часть составлял внешний концентрат, собственного концентрата в 2020 г. было 140 000 т, которые «Маломыр» производил, а все остальное мы покупали на рынке (в прошлом году купили 117 000 т). Первую половину года мы также работали на 50% загрузки. Во II квартале вышли на 60–70%. По итогам III квартала ожидаем загрузку выше 75%. Июль – август мы уже отработали на 100%, сентябрь – на 50% мощности из-за плановых ремонтов, октябрь – декабрь работаем на 100% мощности. Начиная с IV квартала 2019 г. наше производство ежеквартально падало, но со II квартала этого года тренд поменялся – производство начинает возвращаться к росту.
– В этом году мы свои планы по добыче подтверждаем. Это 430 000–470 000 унций с учетом стороннего концентрата, стороннего из них – 60 000–80 000 унций. Я думаю, по стороннему концентрату мы будем ближе к нижней границе, в районе 60 000, а по собственному концентрату – это 370 000–390 000 унций по году, и здесь мы будем ближе к верхней границе.
По следующему году. Мы видим, что «Пионер» и «Маломыр» будут производить либо столько же, либо чуть больше. А по «Албыну» пока не понимаем. Пока мы не построим там флотацию, нас будет еще немножко лихорадить. Сегодня, чтобы на фабрику поставлять 3,6 млн т руды, мы вынуждены добывать 9 млн т, а разницу откладывать на склад, а это деньги, большое количество техники. Оптимизация горных работ может привести к кратковременному падению производства на Албыне, но при этом мы оптимизируем свои денежные потоки.