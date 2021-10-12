– Действительно, период был непростой, в прессе было много шума вокруг «Петропавловска» последние несколько лет. За последние 4–5 лет в компании четыре раза сменился основной акционер. Когда мы пришли в компанию в декабре, у коллектива было очень настороженное отношение. И первая задача была – убедить коллектив, что мы пришли сюда не грабить компанию, не продавать ее по кускам, не увольнять всех и вся, а пришли строить, с планами и с надеждами на то, что компания будет дальше развиваться. Это сделать удалось, коллектив в нас в целом поверил. Дальше началась работа по комплексному аудиту. Мы реструктурировали полностью московский офис, сейчас в процессе по благовещенскому офису. Сегодня стали понятны все линии управления. Дальше мы начали смотреть на контракты. Было очень много посредников, закупка была не у прямых поставщиков. Мы избавились от посредников, «спрямили» контракты, где-то заключили долгосрочные, пересмотрели программу капитальных затрат. Некоторые сотрудники были уволены за нарушение правил этики в процедурах закупки, с кем-то судимся сейчас. За первые полгода мы сократили капитальные и операционные затраты примерно на $26 млн.