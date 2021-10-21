Сервис «Самокат» всего за три года стал одним из лидеров рынка быстрой доставки продуктов. Пандемия и последовавшее за ней активное развитие онлайн-торговли способствовали выходу компании в новые для себя регионы – в этом году она начала региональную экспансию в российские города-миллионники и привлекла $46 млн в проект доставки в США. Сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров в интервью «Ведомостям» рассказывает, чем работа сервиса в Нью-Йорке отличается от России и за счет чего компания планирует расти дальше.