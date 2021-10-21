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«Если в городе живут люди, «Самокат» готов в него заходить»

Сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров о планах в России и в США и доставке за 15 минут
Вера Кузьмина
Основатель, совладелец «Самоката» Вячеслав Бочаров / Пресс-служба компании

Сервис «Самокат» всего за три года стал одним из лидеров рынка быстрой доставки продуктов. Пандемия и последовавшее за ней активное развитие онлайн-торговли способствовали выходу компании в новые для себя регионы – в этом году она начала региональную экспансию в российские города-миллионники и привлекла $46 млн в проект доставки в США. Сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров в интервью «Ведомостям» рассказывает, чем работа сервиса в Нью-Йорке отличается от России и за счет чего компания планирует расти дальше.

– В проект сервиса Buyk в США, аналогичного «Самокату», вы привлекли $46 млн – сумма достаточно большая, намекает на грандиозные планы. Расскажите о них подробнее. Во-первых, почему именно США?

– А почему нет? Огромная территория, шесть часовых поясов, большое количество разных этнических групп, которые проживают вместе. В городах США очень высокая плотность, и Нью-Йорк – один из самых крупных мегаполисов в мире. Ну, значит, нам туда.

Сейчас в сегменте доставки продуктов в России мы лидеры. Речь идет почти о 6,8 млн заказов в месяц, это очень много. Расходные статьи в США никак не отличаются от России: аренда и оснащение помещений, закупка товара, наем сотрудников, маркетинг. Я ничего нового здесь не расскажу. Нет никаких денег, на которые мы бы покупали сенаторов в Америке.

Первые заказы в Buyk состоялись в сентябре. Мы стартовали с Манхэттена, где открыли 10 дарксторов, а спустя месяц начали работать в Бруклине. Развиваться в США мы будем так же, как и в России. В планах до конца года открыть десятки новых дарксторов и вывести нашу услугу далеко за пределы Нью-Йорка.

– В России вы развивались стремительно от больших городов к меньшим. Возможна такая же скорость и такие же подходы в США?

– Я думаю, вполне возможны. Да, американцы и россияне потребляют разные продукты. Да, кто-то любит мексиканскую еду, кто-то любит татарскую. Кто-то любит поострее, кто-то – послаще. Это все вопрос ассортимента – в Америке он будет другой, мы его будем подстраивать под потребности тех городов, в которых мы будем присутствовать. На скорость развития это никак не влияет.

Естественно, мы понимаем, что на старте получим не самые лучшие закупочные цены. Ритейл – это бизнес масштаба: каждая новая точка продаж – в нашем случае склад, даркстор, – добавляет закупочную силу, т. е. большой объем товара по более низкой цене. Так что мы надеемся заработать не меньше, чем в России.

– Как ассортимент будет отличаться от российского?

– По ассортименту наибольшие отличия – у американцев свои вкусовые привычки, поэтому вместо каши на завтрак там может быть актуальнее продавать хлопья. Мы не собираемся менять вкусы покупателей, которые сложились десятилетиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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