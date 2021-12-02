Наша скидка составляет до 85% от первоначальных розничных цен. Для российского покупателя это особенно важно. Ведь три четверти населения страны имеют доход до 45 000 руб., поэтому они не могут не думать про цены, для них важна value (ценность), которую мы можем им предложить. Кроме того, россияне традиционно являются очень brand conscious (любят брендовые вещи). Возможно, Советский Союз повлиял на это. Я слышала, когда в США все еще был открыт Century 21, тоже один из игроков в сегменте офпрайс, 80% выручки делали русские, которые приезжали на Манхэттен. Российский покупатель, конечно, в чем-то имеет отличные от американцев культурные особенности. В США, например, девушка купит платье в офпрайс-магазине, придет на работу, скажет: «Смотрите, девчонки, я молодец, я так выгодно купила такое платье». А у нас женщина купит платье в Familia, а скажет: «Я купила в ЦУМе». А для молодого поколения, если рассматривать его отдельно, важны ESG-принципы. Мы считаем, что экологичность заложена в ДНК офпрайс: мы даем вторую жизнь товару. Иногда товар, который мы купили у поставщика, был бы утилизирован, если бы не попал к нам.