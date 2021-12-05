«Ловим должников даже в офшорах»Гендиректор «Т плюс» Андрей Вагнер о том, как формируются цены на тепловую энергию и почему он рассчитывает на стабильную прибыль
«Т плюс» не самая большая генерирующая компания в России по установленной мощности, но одна из крупнейших на тепловом рынке. Именно в этой сфере она хочет или, как утверждает ее генеральный директор Андрей Вагнер, уже научилась зарабатывать с приемлемой маржей. Еще два года назад Вагнер говорил в интервью «Ведомостям», что износ теплотрасс в стране достигает 90% и, чтобы предотвратить катастрофическое старение инфраструктуры, нужны колоссальные деньги. В этот раз он рассказал, где и на каких условиях «Т плюс» привлекает кредиты, увеличении инвестиционной программы и о стратегических целях на ближайшие 10 лет.
«Т плюс» не самая большая генерирующая компания в России по установленной мощности, но одна из крупнейших на тепловом рынке. Именно в этой сфере она хочет или, как утверждает ее генеральный директор Андрей Вагнер, уже научилась зарабатывать с приемлемой маржей. Еще два года назад Вагнер говорил в интервью «Ведомостям», что износ теплотрасс в стране достигает 90% и, чтобы предотвратить катастрофическое старение инфраструктуры, нужны колоссальные деньги. В этот раз он рассказал, где и на каких условиях «Т плюс» привлекает кредиты, почему компанию не продали «Газпромэнергохолдингу» (ГЭХ), а также о стратегических целях на ближайшие 10 лет.
– Правильнее говорить, что теперь она все же прижилась, потому что в России уже 31 город перешел на альткотельную. Если же говорить про «Т плюс», то это 15 городов, а в ближайшие несколько лет их количество увеличится примерно вдвое.
Поэтому речь скорее о сложностях внедрения этого механизма. Во-первых, он требует времени: от идеи перехода до принятия конкретных решений проходит порядка полутора лет. Разрабатывается [долгосрочная] программа развития системы теплоснабжения, где полностью просчитаны все необходимые инвестиции. Такого подхода пока во многих городах попросту нет, там не берутся планировать дальше 2–3 лет.
– Ценовая зона, или альткотельная, – это простой механизм. Для определенного города делается расчет финансовой модели так, как если бы там строился новый тепловой источник и создавалась новая схема теплоснабжения с нуля. Рассчитывается, сколько это стоило бы, дальше [исходя из затрат] рассчитывается [долгосрочный] тариф и т. д. И он берется за эталон для данного города. Причем затраты рассчитываются не из стоимости ремонтов, а именно из капзатрат на создание нового источника тепла для города.
И дальше происходит выравнивание тарифов на теплоснабжение в одной ценовой зоне (городе) для всех жителей.
– Из крупных городов в ноябре уже подписали договор с Ивановом. Обсуждения ведутся с властями в Саратове и Екатеринбурге. В планах на 2022 г. порядка пяти городов, два из них я уже назвал, еще Орск, Ижевск, Дзержинск.
– Это одна из проблем. Другая сложность в том, что обязательно участие и принятие на себя обязательств всеми сторонами: инвестором, муниципалитетом и другими участниками теплового рынка (где-то это сети, где-то отдельные котельные). От города требуется проявить в определенном смысле смелость, потому что появление механизма альткотельной предполагает, во-первых, долгосрочную инвестпрограмму и, во-вторых, рост объемов инвестирования в тепловую инфраструктуру. Но зато это дает стабильное понимание на 15 лет вперед, как будет развиваться жизнь теплового комплекса в городе.
– Проводится большая разъяснительная работа с жильцами [многоквартирных домов] и с властями. Не бывает такого, что все идет гладко. Есть определенные трудности, которые мы прорабатываем. Еще один проблемный аспект – разные тарифы на тепло в одном населенном пункте. Например, в Ульяновске до перехода на альткотельную действовало 12 разных тарифов – в разных районах свои котельные. То есть в одном доме платили условно 2400 руб., а в соседнем [за отопление той же площади] – 1200 руб. В результате мы договорились в течение восьми лет плавно выравнять цены: для одних заморозить, для других постепенно повысить. А в Перми, например, другая парадоксальная ситуация: отопление было дешевле для тех, кто жил ближе к ТЭЦ.
По сути, концессия и альткотельная – единственное в России уже закрепленное в законодательстве решение [по механизму финансирования теплосетей].