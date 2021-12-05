«Т плюс» не самая большая генерирующая компания в России по установленной мощности, но одна из крупнейших на тепловом рынке. Именно в этой сфере она хочет или, как утверждает ее генеральный директор Андрей Вагнер, уже научилась зарабатывать с приемлемой маржей. Еще два года назад Вагнер говорил в интервью «Ведомостям», что износ теплотрасс в стране достигает 90% и, чтобы предотвратить катастрофическое старение инфраструктуры, нужны колоссальные деньги. В этот раз он рассказал, где и на каких условиях «Т плюс» привлекает кредиты, почему компанию не продали «Газпромэнергохолдингу» (ГЭХ), а также о стратегических целях на ближайшие 10 лет.