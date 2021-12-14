Газета
Бизнес / Интервью Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

«Россия, Украина, Бразилия, Индия для BlaBlaCar привлекательнее, чем Франция»

Совладелец BlaBlaCar Николас Брюссон рассказывает, как его компания закрепилась на российском рынке
Антон Осипов
Совладелец, генеральный директор BlaBlaCar Николас Брюссон / Владислав Шатило / РБК / ТАСС

В 2003 г. француз Фредерик Мазелла чуть было не пропустил Рождество в семейном кругу. Он работал в Париже, а родители жили в 500 км. Билеты на поезда были почти все раскуплены, а оставшиеся, с отправлением в 5 утра, стоили безумных денег. Мазеллу тогда подвезла сестра. А у него возникла идея сделать интернет-сервис по поиску попутчиков. Он позвал на помощь друзей, в том числе Николя Брюссона. Так в 2006 г. была основана BlaBlaCar. Сейчас Мазелла ее президент, а Брюссон – генеральный директор. Теперь, когда компания работает в 22 странах, имя Брюссона звучит более интернационально: Николас.

За время своего существования BlaBlaCar привлекла $563,5 млн инвестиций, последний раз в апреле этого года – $115 млн при оценке всей компании в $2 млрд.

В России BlaBlaCar работает с 2014 г. Долгое время в нашей стране сервис был бесплатным, компания ввела для пассажиров сервисный сбор за бронирование поездок только год назад.

Но BlaBlaCar – это не только карпулинг. Она занимается онлайн-продажами билетов на междугородние автобусы, ради чего в конце 2019 г. купила в России агрегатор Busfor.

Многие пытались повторить модель BlaBlaCar, в том числе около десятка стартапов в России, но выжили далеко не все. Почему это удалось BlaBlaCar и какие еще проекты развивает компания, Брюссон рассказывает в интервью «Ведомостям».

– Николас, сами вы клиент BlaBlaCar?

– Да, я пользуюсь BlaBlaCar порой как пассажир, но обычно как водитель.

– На какой марке ездите?

– У меня Tesla.

– У клиентов BlaBlaCar есть рейтинг разговорчивости от французского слова bla-bla (в переводе «болтовня», «ля-ля»). У молчунов один «бла», а у самых разговорчивых – три. Сколько у вас?

– Три: «бла-бла-бла». И рейтинг водителя – 4,8 балла [из 5], что весьма неплохо.

– В чем основное различие между BlaBlaCar и такими сервисами, как Uber?

– Прежде всего Uber, «Яндекс.Такси» и другие подобные им сервисы – это преимущественно [внутри]городские сервисы. [Сервис] BlaBlaCar создан для передвижения между городами. Еще одно важное отличие – Uber и его аналоги оказывают коммерческие услуги по перевозке пассажиров, у них работают профессиональные водители, проще говоря – таксисты. Они по запросу клиента отвезут туда, куда надо пассажиру. Но не надо самому водителю. Например, в аэропорт. А BlaBlaCar – это карпулинг, его водители – обычные люди, которые едут по своим делам. Они не отправятся из Москвы в Санкт-Петербург только для того, чтобы отвезти вас. Они поедут в Петербург, потому что им самим туда надо. Если у них есть свободные места в машине, они могут взять с собой попутчиков. Но в отличие от Uber полученные от пассажира деньги в лучшем случае окупят затраты на бензин и амортизацию.

Николас Брюссон

совладелец, генеральный директор BlaBlaCar
2000
пришел на работу в Gemfire Corporation (США), разрабатывающую оборудование для оптоволоконных сетей
2006
стал одним из основателей BlaBlaCar

Возьмите водителя из Брюсселя, который по работе постоянно ездит в Париж. Это около 300 км. Если он возьмет троих пассажиров, то получит около 55 евро. Сумма высчитывается исходя из среднего расхода топлива на 100 км, длины маршрута и стоимости топлива в этом регионе. Пассажир обычно оплачивает от четверти до трети расходов водителя на поездку, и не важно, он один в салоне или нет. (Российские водители, подключенные к сервису BlaBlaCar, 13 декабря брали за поездку из Москвы в Санкт-Петербург от 550 до 1460 руб., из Москвы в Нижний Новгород от 380 до 1290 руб. – «Ведомости».) Стоимость такси будет несоизмеримо выше.

– А какая разница в тарифе для бензиновой машины и электромобиля?

– Мы не учитываем этот параметр.

«Перед нами стоят другие вызовы, нежели перед Uber»

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных