«Россия, Украина, Бразилия, Индия для BlaBlaCar привлекательнее, чем Франция»

– Прежде всего Uber, «Яндекс.Такси» и другие подобные им сервисы – это преимущественно [внутри]городские сервисы. [Сервис] BlaBlaCar создан для передвижения между городами. Еще одно важное отличие – Uber и его аналоги оказывают коммерческие услуги по перевозке пассажиров, у них работают профессиональные водители, проще говоря – таксисты. Они по запросу клиента отвезут туда, куда надо пассажиру. Но не надо самому водителю. Например, в аэропорт. А BlaBlaCar – это карпулинг, его водители – обычные люди, которые едут по своим делам. Они не отправятся из Москвы в Санкт-Петербург только для того, чтобы отвезти вас. Они поедут в Петербург, потому что им самим туда надо. Если у них есть свободные места в машине, они могут взять с собой попутчиков. Но в отличие от Uber полученные от пассажира деньги в лучшем случае окупят затраты на бензин и амортизацию.