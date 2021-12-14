«Россия, Украина, Бразилия, Индия для BlaBlaCar привлекательнее, чем Франция»Совладелец BlaBlaCar Николас Брюссон рассказывает, как его компания закрепилась на российском рынке
В 2003 г. француз Фредерик Мазелла чуть было не пропустил Рождество в семейном кругу. Он работал в Париже, а родители жили в 500 км. Билеты на поезда были почти все раскуплены, а оставшиеся, с отправлением в 5 утра, стоили безумных денег. Мазеллу тогда подвезла сестра. А у него возникла идея сделать интернет-сервис по поиску попутчиков. Он позвал на помощь друзей, в том числе Николя Брюссона. Так в 2006 г. была основана BlaBlaCar. Сейчас Мазелла ее президент, а Брюссон – генеральный директор. Теперь, когда компания работает в 22 странах, имя Брюссона звучит более интернационально: Николас.
За время своего существования BlaBlaCar привлекла $563,5 млн инвестиций, последний раз в апреле этого года – $115 млн при оценке всей компании в $2 млрд.
В России BlaBlaCar работает с 2014 г. Долгое время в нашей стране сервис был бесплатным, компания ввела для пассажиров сервисный сбор за бронирование поездок только год назад.
Но BlaBlaCar – это не только карпулинг. Она занимается онлайн-продажами билетов на междугородние автобусы, ради чего в конце 2019 г. купила в России агрегатор Busfor.
Многие пытались повторить модель BlaBlaCar, в том числе около десятка стартапов в России, но выжили далеко не все. Почему это удалось BlaBlaCar и какие еще проекты развивает компания, Брюссон рассказывает в интервью «Ведомостям».
– Да, я пользуюсь BlaBlaCar порой как пассажир, но обычно как водитель.
– У меня Tesla.
– Три: «бла-бла-бла». И рейтинг водителя – 4,8 балла [из 5], что весьма неплохо.
– Прежде всего Uber, «Яндекс.Такси» и другие подобные им сервисы – это преимущественно [внутри]городские сервисы. [Сервис] BlaBlaCar создан для передвижения между городами. Еще одно важное отличие – Uber и его аналоги оказывают коммерческие услуги по перевозке пассажиров, у них работают профессиональные водители, проще говоря – таксисты. Они по запросу клиента отвезут туда, куда надо пассажиру. Но не надо самому водителю. Например, в аэропорт. А BlaBlaCar – это карпулинг, его водители – обычные люди, которые едут по своим делам. Они не отправятся из Москвы в Санкт-Петербург только для того, чтобы отвезти вас. Они поедут в Петербург, потому что им самим туда надо. Если у них есть свободные места в машине, они могут взять с собой попутчиков. Но в отличие от Uber полученные от пассажира деньги в лучшем случае окупят затраты на бензин и амортизацию.
Николас Брюссон
Возьмите водителя из Брюсселя, который по работе постоянно ездит в Париж. Это около 300 км. Если он возьмет троих пассажиров, то получит около 55 евро. Сумма высчитывается исходя из среднего расхода топлива на 100 км, длины маршрута и стоимости топлива в этом регионе. Пассажир обычно оплачивает от четверти до трети расходов водителя на поездку, и не важно, он один в салоне или нет. (Российские водители, подключенные к сервису BlaBlaCar, 13 декабря брали за поездку из Москвы в Санкт-Петербург от 550 до 1460 руб., из Москвы в Нижний Новгород от 380 до 1290 руб. – «Ведомости».) Стоимость такси будет несоизмеримо выше.
– Мы не учитываем этот параметр.