«У России есть шансы стать страной-производителем для модных брендов»Гендиректор Otto Group Russia Рене Пикард о трансформации бизнеса онлайн-ритейлера и перспективах развития в России
Otto Group отсчитывает свою историю с 1949 г. Компания поймала послевоенный модный бум: вернувшимся к мирной жизни людям хотелось одеваться красиво и разнообразно. Когда Вернер Отто в 1950 г. напечатал первый каталог, в нем было всего 28 пар обуви. Через 10 лет в Otto Group уже работало свыше 1000 человек, а годовой оборот превысил 100 млн дойчмарок. Компания быстро расширила бизнес в Европе, предлагая уже не только одежду и обувь, но и сопутствующие сервисы – сначала логистические, затем финансовые. В Россию Otto Group пришла в 1991 г.
В 2000-е гг. каталоги одежды и обуви Otto и Quelle для заказов по почте были широко известны в России – не менее журналов Burda. Начинающая предпринимательница Татьяна Бакальчук на старте своего бизнеса, позже выросшего в крупнейший универсальный маркетплейс Wildberries, торговала одеждой из этих каталогов. К середине 2010-х в России успешно вели бизнес несколько дочерних брендов Otto Group – Otto, Witt, Quelle, bonprix. И несмотря на то что один из крупнейших фэшн-ритейлеров Европы уже перестраивал процессы с каталожной торговли на онлайн, трансформировать бизнес на всех страновых рынках сразу было невозможно. Поэтому в Otto начали с основного рынка – Германии, вспоминает генеральный директор Otto Group Russia Рене Пикард. А в других странах группе пришлось закрыть часть компаний и увести бренды. В России в 2018 г. закрылись интернет-магазины Otto.ru и Quelle.ru, оставив в портфеле Otto Group Russia только самые успешные «дочки»: в частности, интернет-магазин одежды bonprix и фулфилмент-провайдера eSolutions, услугами которого в России пользовались, в частности, такие бренды, как Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer и др. Буквально в эти дни концерн возвращает в Россию один из международных брендов нижнего белья и купальников – Lascana. Пикард надеется, что в дальнейшем Otto Group приведет в Россию еще больше популярных брендов – и новых, и тех, что раньше уже присутствовали в стране. Сам Пикард начал работу в России в разгар локдауна – весной 2020 г.
– Спасибо! Было непросто переезжать в сложный период COVID-19. Как только я приехал, начался локдаун. Я поселился в отеле, и под конец я был одним из последних гостей, все кругом было закрыто. С утра мне приносили завтрак, вечером – ужин, и больше ничего не происходило. Но затем я переехал в дом, где мы сейчас живем с моей семьей, и с этого момента все стало просто прекрасно.
В самом начале влиться в работу было не так просто, но у меня отличные коллеги, которые поддерживали меня по всем вопросам. Плюс Otto Group Russia – устоявшаяся компания с выстроенными процессами, и это облегчало задачу, особенно учитывая, что моим первым решением было перевести всех на удаленный формат работы. Наверно, вы по себе знаете, что с переходом на домашний офис рабочее поведение несколько меняется. Честно говоря, я не уверен, что уже видел всех своих коллег вживую – многие до сих пор работают полностью удаленно. Otto Group Russia сейчас находится в процессе трансформации, и поддерживать командный дух, строить команду и вливаться в эту команду на удаленке – настоящий вызов. Особенно для меня, как управляющего менеджера. Это правда было непросто, но я думаю, мы справились.
Рене Пикард
В остальном я абсолютно доволен жизнью в России. Мы с семьей завели новых друзей, и хотя Москва, конечно, не вся Россия – это понятно, – мы приятно удивлены. Когда читаешь новости в Германии, большинство статей о России отдают негативом. Но когда ты живешь в стране, видишь этих открытых, дружелюбных людей, у тебя формируется совсем другое мнение. Я думаю, очень важно разделять политическую жизнь и повседневность.
– Я думаю, самое важное здесь – построить эффективную сеть контактов. Когда ты занимаешь должность генерального директора, тебе нужны бизнес-партнеры. Мне было непросто найти их в самом начале, но я очень благодарен Российско-Германской внешнеторговой палате, председатель правления [Маттиас] Шепп помог мне войти в контакт с другими CEO и российскими предпринимателями. Конечно же, я воспользовался этой возможностью – и это стало той самой отправной точкой для построения сети бизнес-контактов в России.
Когда вы начинаете работать в компании, вам необходимо найти кого-то, кто будет поддерживать ваш подход и ваши идеи. Одна из самых сложных задач для генерального директора – это поставить правильных людей на правильное место. Помимо этого моей задачей было дать новый импульс и вдохновить бизнес. Это было моей приоритетной задачей на первые 3–4 месяца. Надо было создавать и поддерживать командный дух, а во время пандемии это было непросто. Я должен был объяснить команде, зачем нам нужны изменения в подходе, в мышлении, в организации. Чтобы компания была успешна, хорошего продукта мало – нужны правильные люди с подходящей мотивацией. Поэтому мы и говорим, что люди важнее всего.
Это то, над чем я довольно интенсивно работаю последнее время. Если мы идем быстрее других, мы всегда на шаг впереди. Люди должны хотеть идти быстрее остальных. Умные люди – это прекрасно, но, если они при этом стараются использовать весь свой потенциал на благо компании, тогда компания становится успешной.
Моя главная задача как генерального директора – подтолкнуть людей к осознанию того, что у каждого есть потенциал и с нужной толикой уверенности в себе его можно раскрывать бесконечно. Мне важно проговаривать это с коллегами, важно показать им, что они могут всё – дело в подходе и тренировках. Я люблю создавать новый бизнес, вдохновлять людей, находить правильные кадры.
Мы стараемся адаптироваться под требования рынка. Сейчас в России мы представлены в первую очередь bonprix – полностью онлайновым модным брендом, одним из крупнейших онлайн-брендов в фэшн-сегменте в России. Это означает, что у нас нет физических магазинов в России, мы представлены только собственным интернет-магазином и на маркетплейсах. Помимо bonprix у нас также есть Business Service – это производственно-логистический комплекс в Твери площадью 60 000 кв. м. Business Service обеспечивает процессы складской логистики для основного проекта в сфере ритейла Otto Group Russia – bonprix, а также оказывает услуги для внешних клиентов проекта eSolutions – в основном это также модные бренды. Это еще одна компания, которую мы развиваем под крышей Otto Group Russia. ESolutions оказывает услуги фулфилмента для омниканального бизнеса. Когда бренд выходит на онлайн-рынок, ему нужны IT-решения, логистика, хранение, доставка, поддержка, онлайн-маркетинг. ESolutions оказывает все эти услуги и выступает единой входной точкой, единым окном для клиента. Мы видим, что многие бренды переходят из офлайн-ритейла в онлайн и им нужны партнеры, которые бы поддержали их в этом начинании. ESolutions – идеальный партнер для этого, и мы активно продвинулись с этим бизнесом на рынке за прошлый год.
Помимо Otto Group Russia у Otto Group есть еще две компании на российском рынке: Hermes Russia, дистрибутор «последней мили», и EOS Russia. EOS занимается проблемами долгов физических и юридических лиц и выступает очень надежным партнером. Это одна из самых успешных компаний во всей группе Otto. EOS расширяет бизнес в России и является здесь одним из лидеров рынка в своем сегменте. Мы многое делаем на российском рынке и внимательно следим за ним. Как только появляется новая возможность, мы используем ее.