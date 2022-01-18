В 2000-е гг. каталоги одежды и обуви Otto и Quelle для заказов по почте были широко известны в России – не менее журналов Burda. Начинающая предпринимательница Татьяна Бакальчук на старте своего бизнеса, позже выросшего в крупнейший универсальный маркетплейс Wildberries, торговала одеждой из этих каталогов. К середине 2010-х в России успешно вели бизнес несколько дочерних брендов Otto Group – Otto, Witt, Quelle, bonprix. И несмотря на то что один из крупнейших фэшн-ритейлеров Европы уже перестраивал процессы с каталожной торговли на онлайн, трансформировать бизнес на всех страновых рынках сразу было невозможно. Поэтому в Otto начали с основного рынка – Германии, вспоминает генеральный директор Otto Group Russia Рене Пикард. А в других странах группе пришлось закрыть часть компаний и увести бренды. В России в 2018 г. закрылись интернет-магазины Otto.ru и Quelle.ru, оставив в портфеле Otto Group Russia только самые успешные «дочки»: в частности, интернет-магазин одежды bonprix и фулфилмент-провайдера eSolutions, услугами которого в России пользовались, в частности, такие бренды, как Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer и др. Буквально в эти дни концерн возвращает в Россию один из международных брендов нижнего белья и купальников – Lascana. Пикард надеется, что в дальнейшем Otto Group приведет в Россию еще больше популярных брендов – и новых, и тех, что раньше уже присутствовали в стране. Сам Пикард начал работу в России в разгар локдауна – весной 2020 г.