«Вакцинироваться от ковида будут как от гриппа»

– Такого понятия, как «портфель антиковидных препаратов», не существует, есть препараты, рекомендованные в протоколах лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Насколько можно на них заработать – непростой вопрос. Ведь посмотрите на рекомендации Минздрава – от версии к версии перечень препаратов в них сильно меняется. Относительно стабильно там находится всего несколько международных непатентованных наименований, и мало кто может сказать, какие препараты мы увидим там через год.