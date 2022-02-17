«Вакцинироваться от ковида будут как от гриппа»Гендиректор «Биннофарм групп» Рустем Муратов рассказал о сроках IPO и роли вакцины от коронавируса
Холдинг «Биннофарм групп» – первый производитель вакцины от коронавируса «Спутник V». Его основной акционер – АФК «Система» Владимира Евтушенкова, который с 2018 г. собирает различные фармацевтические активы. Сегодня они объединены в «Биннофарм групп». Изначально холдинг планировал стать лидером фармотрасли только в России, теперь целится выше: компания рассчитывает стать крупнейшим игроком в Восточной Европе. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – представительства холдинга открыты в шести странах СНГ. В интервью «Ведомостям» генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов рассказывает про сроки планирующегося IPO и роль вакцины от коронавируса в бизнесе холдинга.
«Мы наработали компетенции в области производства вакцины»
– Такого понятия, как «портфель антиковидных препаратов», не существует, есть препараты, рекомендованные в протоколах лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Насколько можно на них заработать – непростой вопрос. Ведь посмотрите на рекомендации Минздрава – от версии к версии перечень препаратов в них сильно меняется. Относительно стабильно там находится всего несколько международных непатентованных наименований, и мало кто может сказать, какие препараты мы увидим там через год.