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«Вакцинироваться от ковида будут как от гриппа»

Гендиректор «Биннофарм групп» Рустем Муратов рассказал о сроках IPO и роли вакцины от коронавируса
Анна Киселева
Генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов / Максим Стулов / Ведомости

Холдинг «Биннофарм групп» – первый производитель вакцины от коронавируса «Спутник V». Его основной акционер – АФК «Система» Владимира Евтушенкова, который с 2018 г. собирает различные фармацевтические активы. Сегодня они объединены в «Биннофарм групп». Изначально холдинг планировал стать лидером фармотрасли только в России, теперь целится выше: компания рассчитывает стать крупнейшим игроком в Восточной Европе. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – представительства холдинга открыты в шести странах СНГ. В интервью «Ведомостям» генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов рассказывает про сроки планирующегося IPO и роль вакцины от коронавируса в бизнесе холдинга. 

«Мы наработали компетенции в области производства вакцины»

– Мы живем с коронавирусом уже два года. И в каждой стадии пандемии «Биннофарм групп» была среди тех, кто обеспечивает население препаратами. Удалось ли заработать на вашем «антиковидном портфеле»?

– Такого понятия, как «портфель антиковидных препаратов», не существует, есть препараты, рекомендованные в протоколах лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Насколько можно на них заработать – непростой вопрос. Ведь посмотрите на рекомендации Минздрава – от версии к версии перечень препаратов в них сильно меняется. Относительно стабильно там находится всего несколько международных непатентованных наименований, и мало кто может сказать, какие препараты мы увидим там через год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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