Вячеслав Петушенко: Где есть скоростная дорога, экономика работает по-другому

Текущий кризис, вызванный санкциями из-за СВО на Украине, не обошел стороной и дорожное строительство. На дорожниках ощутимо сказалось повышение ставки ЦБ, которое резко сократило возможности для опережающего финансирования проектов. Ожидаются и проблемы с ремонтом импортной техники после выработки ею ресурса. В интервью «Ведомостям» председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко описывает эти сложности и рассказывает, как госкомпания продолжит строить платные автотрассы, а также о приоритетах при выборе проектов на ближайшие пять лет.