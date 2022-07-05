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Вячеслав Петушенко: Где есть скоростная дорога, экономика работает по-другому

Председатель правления госкомпании «Автодор» – о специфике работы в кризис и новых мегапроектах
Денис Ильюшенков
Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко / Евгений Биятов / РИА Новости

Текущий кризис, вызванный санкциями из-за СВО на Украине, не обошел стороной и дорожное строительство. На дорожниках ощутимо сказалось повышение ставки ЦБ, которое резко сократило возможности для опережающего финансирования проектов. Ожидаются и проблемы с ремонтом импортной техники после выработки ею ресурса. В интервью «Ведомостям» председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко описывает эти сложности и рассказывает, как госкомпания продолжит строить платные автотрассы, а также о приоритетах при выборе проектов на ближайшие пять лет.

– Как текущая ситуация влияет на строительство дорог?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных