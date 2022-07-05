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Петр Родионов: Возможности по международной экспансии сейчас ограничены

Гендиректор «Герофарма» – о том, как обеспечить поставки инсулинов в России и сохранить при этом экспорт
Анна Киселева
Гендиректор «Герофарма» Петр Родионов / Евгений Разумный / Ведомости

Несмотря на логистические трудности и вынужденную перестройку схем взаимодействия с поставщиками, крупный российский производитель инсулинов «Герофарм» не собирается отказываться от экспорта своей продукции за рубеж. Продавать эти препараты в другие страны выгоднее, так как цена на инсулин там выше, признает генеральный директор «Герофарма» Петр Родионов. С другой стороны, продукция, которую фармкомпания поставляла в России, более технологична. «Герофарм» считает, что готов полностью обеспечить потребность в инсулиновых препаратах больных сахарных диабетом и внутри нашей страны, а также инвестировать в расширение производства. В интервью «Ведомостям» Родионов рассказывает, каким образом компания планирует увеличить выпуск жизненно необходимого лекарства в 5 раз за короткий промежуток времени, и объясняет, почему «Герофарм» не будет продаваться, несмотря на явный интерес инвесторов.

– Политика импортозамещения изначально продвигалась на случай частичной или полной изоляции России от внешнего мира. В фармацевтической отрасли она показала свою эффективность? Вы оказались готовы к кризису, с которым столкнулась практически каждая отрасль в стране после начала специальной военной операции на Украине и последовавших беспрецедентных санкций в отношении нашей страны?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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