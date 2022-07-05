Петр Родионов: Возможности по международной экспансии сейчас ограничены

Несмотря на логистические трудности и вынужденную перестройку схем взаимодействия с поставщиками, крупный российский производитель инсулинов «Герофарм» не собирается отказываться от экспорта своей продукции за рубеж. Продавать эти препараты в другие страны выгоднее, так как цена на инсулин там выше, признает генеральный директор «Герофарма» Петр Родионов. С другой стороны, продукция, которую фармкомпания поставляла в России, более технологична. «Герофарм» считает, что готов полностью обеспечить потребность в инсулиновых препаратах больных сахарных диабетом и внутри нашей страны, а также инвестировать в расширение производства. В интервью «Ведомостям» Родионов рассказывает, каким образом компания планирует увеличить выпуск жизненно необходимого лекарства в 5 раз за короткий промежуток времени, и объясняет, почему «Герофарм» не будет продаваться, несмотря на явный интерес инвесторов.