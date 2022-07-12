«Мы не IKEA и не хотим купить IKEA»

IKEA распродает товарные остатки, но очереди стоят не только за комодами, но и за четырьмя фабриками, на которых эта мебель производится. Интерес к активам шведской компании проявляли АФК «Система», «Свой дом» и оставшаяся ритейлером номер один на мебельном рынке компания Hoff. Впрочем, генеральный директор Максим Гришаков считает, что производственные мощности IKEA могут быть интересны в первую очередь инвестиционным фондам, а вот для мебельных сетей их покупка рискованна прежде всего из-за наличия различных опционов и обязательств. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, собирается ли Hoff приобретать активы шведского гиганта, будет ли кризис на мебельном рынке и что будет делать компания, чтобы нарастить освободившуюся долю в этом сегменте.