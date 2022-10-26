Александр Моор: «Деньги с неба не валятся ни до, ни после специальной военной операции»

Тюменская область – один из регионов России, у которых на фоне антироссийских санкций появились новые стимулы для экономического развития. ​​Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью «Ведомостям» рассказал о реализации программы импортозамещения в регионе, работе с инвесторами и развитии туристической отрасли в Сибири.