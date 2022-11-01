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«Я и так из России не хотел уезжать, а теперь меня отсюда поганой метлой не выгонишь»

Основатель Askona Life Group Владимир Седов о расставании с IKEA, развитии бизнеса и строительстве собственного города
Маргарита Соболь
Основатель Askona Life Group Владимир Седов / Евгений Разумный / Ведомости

В то время как IKEA ищет покупателей на свои российские фабрики, один из ее крупнейших поставщиков, «Аскона», ищет площадку под флагманский магазин. Основатель компании Владимир Седов рассказал «Ведомостям» об отношениях «Асконы» с молчаливыми шведскими инвесторами, о планируемой экспансии на рынок Южной Америки и о том, сколько личных денег вложил в создание собственного города

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных