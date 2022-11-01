«Я и так из России не хотел уезжать, а теперь меня отсюда поганой метлой не выгонишь»Основатель Askona Life Group Владимир Седов о расставании с IKEA, развитии бизнеса и строительстве собственного города
В то время как IKEA ищет покупателей на свои российские фабрики, один из ее крупнейших поставщиков, «Аскона», ищет площадку под флагманский магазин. Основатель компании Владимир Седов рассказал «Ведомостям» об отношениях «Асконы» с молчаливыми шведскими инвесторами, о планируемой экспансии на рынок Южной Америки и о том, сколько личных денег вложил в создание собственного города
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