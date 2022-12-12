«Мы работаем на всю систему здравоохранения»

В конце 2022 г. основанный Евгением Туголуковым холдинг «Медскан» объявил о покупке KDL, одного из лидеров на рынке частных лабораторно-диагностических центров, и выкупил российские активы израильской сети медцентров On Сlinic. Теперь компания бизнесмена претендует на место в пятерке крупнейших частных клиник в России. Ключевой партнер Туголукова – «Росатом», дочерняя компания которого «Русатом хэлскеа» в начале года приобрела 25,001% его медицинского бизнеса. Предприниматель в интервью «Ведомостям» рассказал, как его компания планирует стать лидером частных медицинских услуг России, рынок которых превышает 1 трлн руб.