«Мы работаем на всю систему здравоохранения»

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Основатель «Медскана» Евгений Туголуков о намерении стать лидером частных медуслуг и перспективах этого рынка в России
Анна Киселева
Основатель «Медскана» Евгений Туголуков / Максим Стулов / Ведомости

В конце 2022 г. основанный Евгением Туголуковым холдинг «Медскан» объявил о покупке KDL, одного из лидеров на рынке частных лабораторно-диагностических центров, и выкупил российские активы израильской сети медцентров On Сlinic. Теперь компания бизнесмена претендует на место в пятерке крупнейших частных клиник в России. Ключевой партнер Туголукова – «Росатом», дочерняя компания которого «Русатом хэлскеа» в начале года приобрела 25,001% его медицинского бизнеса. Предприниматель в интервью «Ведомостям» рассказал, как его компания планирует стать лидером частных медицинских услуг России, рынок которых превышает 1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных