«90% работы за пилота уже выполняет искусственный интеллект»

Александр Долотовский: Главная задача за 100 лет не изменилась – перевозка пассажира из пункта А в пункт Б за минимальное время с обеспечением необходимого уровня безопасности. Но современные технологии позволяют уменьшить количество компромиссов, с которыми мирится пассажир. В начале ХХ в., когда начались первые сравнительно массовые пассажирские авиаперевозки, люди летали на бомбардировщиках Первой мировой войны либо построенных на их базе самолетах. Они были адски некомфортные, люди летали в теплой одежде и платили за билет сумасшедшие деньги. Самолеты довольно часто падали. Зато перелет из Парижа до Лондона занимал всего несколько часов, а не дней [на других видах транспорта]. Сейчас авиапассажир ожидает уровень комфорта хотя бы такой же, как в поезде. И предъявляет дополнительные требования: что-то шумно, уши закладывает, кресло жесткое, неудобное и т. д. Пилоты хотят, чтобы они меньше были загружены, наземный персонал не хочет решать ребусы «почему что-то не работает в самолете», а хочет только проводить плановое техобслуживание. Причем, если что-то не работает, бортовая система техобслуживания сама ему должна сообщить, какой блок поменять. Это самый яркий пример эволюции в авиастроении.