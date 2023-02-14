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«К большинству застрявших за рубежом самолетов не можем подойти»

Гендиректор GTLK Europe – о выживании в условиях санкций и переговорах о продаже самолетов
Инна Сидоркова
Гендиректор GTLK Europe Роман Лядов / Андрей Гордеев / Ведомости

Уже почти год, как несколько десятков самолетов крупнейшей российской лизинговой компании ГТЛК (из дивизионов GTLK Europe, Asia и Middle East) встали на бетон, а их владельцы «не могут даже подойти» к своим воздушным судам, после того как в апреле страны ЕС ввели санкции против зарубежных «дочек» компании. В таких условиях техника стремительно теряет в цене. В интервью «Ведомостям» гендиректор GTLK Europe Роман Лядов рассказал о переговорах по продаже машин, об истории создания европейского бизнеса ГТЛК и его выживании в условиях санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных