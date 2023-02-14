«К большинству застрявших за рубежом самолетов не можем подойти»

Уже почти год, как несколько десятков самолетов крупнейшей российской лизинговой компании ГТЛК (из дивизионов GTLK Europe, Asia и Middle East) встали на бетон, а их владельцы «не могут даже подойти» к своим воздушным судам, после того как в апреле страны ЕС ввели санкции против зарубежных «дочек» компании. В таких условиях техника стремительно теряет в цене. В интервью «Ведомостям» гендиректор GTLK Europe Роман Лядов рассказал о переговорах по продаже машин, об истории создания европейского бизнеса ГТЛК и его выживании в условиях санкций.