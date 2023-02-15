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«Уход западных компаний, с которыми мы работали, – это чистая политика»

Президент бывшего основного партнера Apple, Lego и Nike в России о трансформации ритейла с уходом глобальных гигантов
Маргарита Соболь
Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков / Андрей Гордеев / Ведомости

Inventive Retail Group – крупнейший в России партнер заявивших об уходе с российского рынка Apple, Samsung, Lego, Nike. Но, несмотря на это, компании удалось остаться прибыльной по итогам 2022 г. По словам президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова, в отдельных сегментах ритейла – например, одежде – даже открылись новые возможности, но для инвестиций предпринимателям не хватает понимания долгосрочной стратегии государства в этой отрасли. В интервью «Ведомостям» бизнесмен рассказал о конкуренции параллельного импорта и контрабанды, о планах по запуску новых брендов и сервиса для онлайн-покупок зарубежных торговых марок, а также о горьких выводах российского бизнеса из поведения западных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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