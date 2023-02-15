«Уход западных компаний, с которыми мы работали, – это чистая политика»

Inventive Retail Group – крупнейший в России партнер заявивших об уходе с российского рынка Apple, Samsung, Lego, Nike. Но, несмотря на это, компании удалось остаться прибыльной по итогам 2022 г. По словам президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова, в отдельных сегментах ритейла – например, одежде – даже открылись новые возможности, но для инвестиций предпринимателям не хватает понимания долгосрочной стратегии государства в этой отрасли. В интервью «Ведомостям» бизнесмен рассказал о конкуренции параллельного импорта и контрабанды, о планах по запуску новых брендов и сервиса для онлайн-покупок зарубежных торговых марок, а также о горьких выводах российского бизнеса из поведения западных компаний.