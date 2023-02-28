«Я никогда не оправдывала противопоставление России и Европы»

– Сейчас можно говорить о гораздо более глубоком «разводе», чем тогда. Я очень хорошо помню времена холодной войны. Тогда не было столь серьезного разрыва между СССР и Западом: действовали культурные, академические обмены, по всем направлениям. Да, тогда было довольно трудно в связи с тем, что было взаимное недоверие. Но то, что произошло за последний год, – по сравнению с этим холодная война была милым временем. Хотя и до этого как российские, так и австрийские дипломаты признавались мне, что тогда, во времена холодной войны, коммуникация была гораздо проще и глубже, чем в последние годы до конфликта на Украине.