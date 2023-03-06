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«Tesla ведет себя как пьяный 13-летний подросток»

Как экстравагантный поставщик ПО для ядерных бомбардировщиков США ведет войну против Маска
Антон Осипов
Предприниматель Дэн О’Дауд / dawnproject.com

Дэн О’Дауд не был особо известен в США – до тех пор пока в январе прошлого года не купил рекламу на всю полосу в The New York Times. Под броским заголовком «Не становись манекеном для краш-тестов Tesla» он нападал на автопилот Илона Маска. Якобы эта технология постоянно допускает ошибки, грозя убить владельца. Это была первая броская акция некоммерческого проекта О’Дауда The Dawn Project. С тех пор прошло больше года, но богач никак не успокоится. Не раз он публиковал статьи и видеоролики, которые заставляли всю Америку спорить, можно ли доверять свою и чужую жизнь автопилоту Tesla.

Кульминации его крестовый поход достиг 13 февраля на финале чемпионата по американскому футболу. Супербоул знаменит своими рекламными расценками. Выложить миллионы за короткий ролик по силам крупным корпорациям вроде Coca-Cola или Amazon. А в этом году Америка увидела не рекламу, а антирекламу: как Tesla на автопилоте давит на дороге манекены детей, сбивает коляски, выезжает на встречную полосу и вершит прочие непотребства. Полоса в The New York Times могла обойтись О’Дауду в $150 000–250 000. За 30-секундный ролик на супербоуле он выложил около $7 млн. Почему он так ненавидит Tesla? На самом деле детище Маска не причина, а лишь предлог для О’Дауда. У него куда более масштабные цели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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