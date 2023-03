«Tesla ведет себя как пьяный 13-летний подросток»

Дэн О’Дауд не был особо известен в США – до тех пор пока в январе прошлого года не купил рекламу на всю полосу в The New York Times. Под броским заголовком «Не становись манекеном для краш-тестов Tesla» он нападал на автопилот Илона Маска. Якобы эта технология постоянно допускает ошибки, грозя убить владельца. Это была первая броская акция некоммерческого проекта О’Дауда The Dawn Project. С тех пор прошло больше года, но богач никак не успокоится. Не раз он публиковал статьи и видеоролики, которые заставляли всю Америку спорить, можно ли доверять свою и чужую жизнь автопилоту Tesla.