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«Рынок детских развлечений в России крайне недооценен»

Основатель и владелец сети «Замания» об открытии первого парка детских развлечений в Дубае и перспективах в России
Маргарита Соболь
Основатель и владелец сети «Замания» Павел Ковшаров / Евгений Разумный / Ведомости

Рынок детских развлечений в России крайне недооценен инвесторами, а большинство крупных городов в стране не имеют достаточного числа ни уличных, ни indoor-парков, считает основатель и генеральный директор сети «Замания» Павел Ковшаров. Он был одним из первопроходцев в этом бизнесе в России, с прошлого года строит проект в Дубае и мечтает сделать в стране парки развлечений уже не только для детей, но и для подростков. В интервью «Ведомостям» Ковшаров рассказал о том, как отрасль прошла испытания последних двух лет, включая ковидные ограничения и отток клиентов после начала СВО, а также о перспективах строительства новых объектов в России, привлечении инвесторов и об экспорте таких услуг за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных