Рынок детских развлечений в России крайне недооценен инвесторами, а большинство крупных городов в стране не имеют достаточного числа ни уличных, ни indoor-парков, считает основатель и генеральный директор сети «Замания» Павел Ковшаров. Он был одним из первопроходцев в этом бизнесе в России, с прошлого года строит проект в Дубае и мечтает сделать в стране парки развлечений уже не только для детей, но и для подростков. В интервью «Ведомостям» Ковшаров рассказал о том, как отрасль прошла испытания последних двух лет, включая ковидные ограничения и отток клиентов после начала СВО, а также о перспективах строительства новых объектов в России, привлечении инвесторов и об экспорте таких услуг за рубеж.