«Во Вьетнаме мы сделаем то же, что Toyota – в Японии»

Шесть лет назад Фам занялся производством машин, основав компанию VinFast. Изобретать их заново он не стал, а купил технологии у западных компаний. Местным рынком Фам не ограничился. Он налаживает поставки в Европу и строит в США автозавод. Как предполагает интернет-издание Autonews.ru, он может выйти и в Россию, тем более что в 2018 г. он уже присматривался к российскому рынку. В октябре прошлого года VinFast запатентовала в России дизайн двух кроссоверов. Хотя официально концерн не сообщал о планах работы в нашей стране. Autonews.ru считает, что его могут заинтересовать освободившиеся после ухода иностранных компаний производственные мощности.