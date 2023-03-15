«Во Вьетнаме мы сделаем то же, что Toyota – в Японии»Главного вьетнамского бизнесмена ждут на IPO в США и на авторынке в России
Фам Нят Выонг стал первым долларовым миллиардером Вьетнама. Он родился в Ханое во время войны, учился в СССР, заработал первые миллионы на Украине, но очень вовремя продал там бизнес и вернулся на родину. Во Вьетнаме он основал группу компаний Vingroup, которую часто сравнивают с корейскими чеболями (форма финансово-промышленных групп. – «Ведомости»). Вьетнамцы живут в построенных им домах, отправляют детей в его школы, лечатся в его клиниках, разговаривают по его смартфонам, ездят за продуктами с его ферм в его супермаркеты. А принадлежит все это его семье.
Шесть лет назад Фам занялся производством машин, основав компанию VinFast. Изобретать их заново он не стал, а купил технологии у западных компаний. Местным рынком Фам не ограничился. Он налаживает поставки в Европу и строит в США автозавод. Как предполагает интернет-издание Autonews.ru, он может выйти и в Россию, тем более что в 2018 г. он уже присматривался к российскому рынку. В октябре прошлого года VinFast запатентовала в России дизайн двух кроссоверов. Хотя официально концерн не сообщал о планах работы в нашей стране. Autonews.ru считает, что его могут заинтересовать освободившиеся после ухода иностранных компаний производственные мощности.