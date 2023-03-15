Газета
Бизнес / Профайлы Эксклюзивно по подписке

«Во Вьетнаме мы сделаем то же, что Toyota – в Японии»

Главного вьетнамского бизнесмена ждут на IPO в США и на авторынке в России
Антон Осипов
Богатейший человек Вьетнама Фам Нят Выонг / Linh Pham / Bloomberg via Getty Images

Фам Нят Выонг стал первым долларовым миллиардером Вьетнама. Он родился в Ханое во время войны, учился в СССР, заработал первые миллионы на Украине, но очень вовремя продал там бизнес и вернулся на родину. Во Вьетнаме он основал группу компаний Vingroup, которую часто сравнивают с корейскими чеболями (форма финансово-промышленных групп. – «Ведомости»). Вьетнамцы живут в построенных им домах, отправляют детей в его школы, лечатся в его клиниках, разговаривают по его смартфонам, ездят за продуктами с его ферм в его супермаркеты. А принадлежит все это его семье.

Шесть лет назад Фам занялся производством машин, основав компанию VinFast. Изобретать их заново он не стал, а купил технологии у западных компаний. Местным рынком Фам не ограничился. Он налаживает поставки в Европу и строит в США автозавод. Как предполагает интернет-издание Autonews.ru, он может выйти и в Россию, тем более что в 2018 г. он уже присматривался к российскому рынку. В октябре прошлого года VinFast запатентовала в России дизайн двух кроссоверов. Хотя официально концерн не сообщал о планах работы в нашей стране. Autonews.ru считает, что его могут заинтересовать освободившиеся после ухода иностранных компаний производственные мощности.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных